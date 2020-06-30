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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 30 червня

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Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 30 червня: в Україні виявлено 44 334 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 706 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 796 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 88 961 таке повідомлення.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 30 червня - фото 413001

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 43 334
Одужали 19 115
Померли 1 159

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 037) та у Львівській області (5 435). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 864

Волинська область

 2 368

Дніпропетровська область

 1 087

Донецька область

 481

Житомирська область

 1 404

Закарпатська область

 2 889

Запорізька область

 572

Івано-Франківська область

 2 395

Кіровоградська область

 646

Київ

 5 037

Київська область

 2 585

Львівська область

 5 535

Луганська область

 80

Миколаївська область

 444

Одеська область

 1 698

Полтавська область

 314

Рівненська область

 3 712

Сумська область

 297

Тернопільська область

 1 919

Харківська область

 2 134

Херсонська область

 191

Хмельницька область

 803

Чернівецька область

 4 801

Черкаська область

 642

Чернігівська область

 536

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 30 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 30 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-06-2020:

Захворіли 10 412 421
Одужали 5 668 668
Померли 508 228

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 30 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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