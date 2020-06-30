Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 30 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 30 червня: в Україні виявлено 44 334 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 706 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 796 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 88 961 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 43 334 Одужали 19 115 Померли 1 159

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 037) та у Львівській області (5 435). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 864 Волинська область 2 368 Дніпропетровська область 1 087 Донецька область 481 Житомирська область 1 404 Закарпатська область 2 889 Запорізька область 572 Івано-Франківська область 2 395 Кіровоградська область 646 Київ 5 037 Київська область 2 585 Львівська область 5 535 Луганська область 80 Миколаївська область 444 Одеська область 1 698 Полтавська область 314 Рівненська область 3 712 Сумська область 297 Тернопільська область 1 919 Харківська область 2 134 Херсонська область 191 Хмельницька область 803 Чернівецька область 4 801 Черкаська область 642 Чернігівська область 536

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-06-2020:

Захворіли 10 412 421 Одужали 5 668 668 Померли 508 228 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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