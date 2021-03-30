Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 30 березня: в Україні виявлений 1 662 942​ випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 10 533​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 30 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 96 947 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 058 263 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 652 409 Одужали 1 307 076 Померли 32 418

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 426 Волинська область 232 Дніпропетровська область 464 Донецька область 503 Житомирська область 169 Закарпатська область 187 Запорізька область 205 Івано-Франківська область 297 Кіровоградська область 59 Київ 1 422 Київська область 934 Львівська область 961 Луганська область 220 Миколаївська область 287 Одеська область 721 Полтавська область 490 Рівненська область 335 Сумська область 215 Тернопільська область 281 Харківська область 762 Херсонська область 69 Хмельницька область 511 Чернівецька область 286 Черкаська область 280 Чернігівська область 217

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-03-2021:2

Захворіли 127 306 676 Одужали 102 582 455 Померли 2 789 920 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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