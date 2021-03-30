Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 березня

  • 97
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 30 березня: в Україні виявлений 1 662 942​ випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано 10 533​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 30 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 96 947 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 058 263 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 652 409
Одужали 1 307 076
Померли 32 418

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 426

Волинська область

 232

Дніпропетровська область

 464

Донецька область

 503

Житомирська область

 169

Закарпатська область

 187

Запорізька область

 205

Івано-Франківська область

 297

Кіровоградська область

 59

Київ

 1 422

Київська область

 934

Львівська область

 961

Луганська область

 220

Миколаївська область

 287

Одеська область

 721

Полтавська область

 490

Рівненська область

 335

Сумська область

 215

Тернопільська область

 281

Харківська область

 762

Херсонська область

 69

Хмельницька область

 511

Чернівецька область

 286

Черкаська область

 280

Чернігівська область

 217

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-03-2021:2

Захворіли

127 306 676
Одужали

102 582 455
Померли

2 789 920

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини