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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 3 вересня: в Україні виявлено 128 288 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 430 нових випадківCOVID-19. Станом на ранок 3 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 807 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 189 516 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня - фото 423473

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 128 228
Одужали 59 676
Померли 2 710

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (14 158) та у Львівській області (15 116). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 149

Волинська область

 5 662

Дніпропетровська область

 2 518

Донецька область

 1 549

Житомирська область

 3 471

Закарпатська область

 7 788

Запорізька область

 1 708

Івано-Франківська область

 9 685

Кіровоградська область

 833

Київ

 14 158

Київська область

 5 931

Львівська область

 15 116

Луганська область

 373

Миколаївська область

 1 372

Одеська область

 7 813

Полтавська область

 855

Рівненська область

 9 476

Сумська область

 1 629

Тернопільська область

 6 637

Харківська область

 9 941

Херсонська область

 435

Хмельницька область

 2 740

Чернівецька область

 10 624

Черкаська область

 1 670

Чернігівська область

 2 050

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-09-2020:

Захворіли 26 182 808
Одужали 18 447 188
Померли 867 362

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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