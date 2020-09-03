Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 3 вересня: в Україні виявлено 128 288 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 430 нових випадківCOVID-19. Станом на ранок 3 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 807 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 189 516 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 128 228 Одужали 59 676 Померли 2 710

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (14 158) та у Львівській області (15 116). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 149 Волинська область 5 662 Дніпропетровська область 2 518 Донецька область 1 549 Житомирська область 3 471 Закарпатська область 7 788 Запорізька область 1 708 Івано-Франківська область 9 685 Кіровоградська область 833 Київ 14 158 Київська область 5 931 Львівська область 15 116 Луганська область 373 Миколаївська область 1 372 Одеська область 7 813 Полтавська область 855 Рівненська область 9 476 Сумська область 1 629 Тернопільська область 6 637 Харківська область 9 941 Херсонська область 435 Хмельницька область 2 740 Чернівецька область 10 624 Черкаська область 1 670 Чернігівська область 2 050

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-09-2020:

Захворіли 26 182 808 Одужали 18 447 188 Померли 867 362 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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