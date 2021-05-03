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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 3 травня: в Україні виявлений 2 085 938 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​2 758 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 16 023 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 487 141 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 085 938
Одужали 1 681 815
Померли 44 750

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 64

Волинська область

 108

Дніпропетровська область

 360

Донецька область

 202

Житомирська область

 135

Закарпатська область

 4

Запорізька область

 103

Івано-Франківська область

 38

Кіровоградська область

 116

Київ

 95

Київська область

 74

Львівська область

 94

Луганська область

 28

Миколаївська область

 81

Одеська область

 143

Полтавська область

 104

Рівненська область

 62

Сумська область

 231

Тернопільська область

 120

Харківська область

 164

Херсонська область

 64

Хмельницька область

 30

Чернівецька область

 61

Черкаська область

 233

Чернігівська область

 62

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 3-05-2021:

Захворіли 152 819 246
Одужали

130 113 140
Померли

3 206 828

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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