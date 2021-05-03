Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 3 травня: в Україні виявлений 2 085 938 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​​​2 758 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 16 023 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 487 141 результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 3 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 085 938 Одужали 1 681 815 Померли 44 750

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 64 Волинська область 108 Дніпропетровська область 360 Донецька область 202 Житомирська область 135 Закарпатська область 4 Запорізька область 103 Івано-Франківська область 38 Кіровоградська область 116 Київ 95 Київська область 74 Львівська область 94 Луганська область 28 Миколаївська область 81 Одеська область 143 Полтавська область 104 Рівненська область 62 Сумська область 231 Тернопільська область 120 Харківська область 164 Херсонська область 64 Хмельницька область 30 Чернівецька область 61 Черкаська область 233 Чернігівська область 62

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 3-05-2021:

Захворіли 152 819 246 Одужали 130 113 140 Померли 3 206 828 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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