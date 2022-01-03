Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 3 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​1 804​ нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 1 804​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 59 660 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 824 014 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 676 342 Одужали 3 479 725 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 713 309 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 734 741 Померли 96 301

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 100 Волинська область 126 Дніпропетровська область 185 Донецька область 76 Житомирська область 62 Закарпатська область 214 Запорізька область 206 Івано-Франківська область 149 Кіровоградська область 60 Київ 297 Київська область 98 Львівська область 100 Луганська область 86 Миколаївська область 140 Одеська область 76 Полтавська область 186 Рівненська область 108 Сумська область 188 Тернопільська область 113 Харківська область 271 Херсонська область 76 Хмельницька область 231 Черкаська область 87 Чернівецька область 121 Чернігівська область 0

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-01-2022:

Захворіли 290 647 510 Одужали 254 599 159 Померли 5 460 638

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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