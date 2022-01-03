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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 3 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​1 804​ нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 1 804​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 59 660 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 824 014 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 676 342

Одужали

 3 479 725

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 713 309

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 734 741

Померли

96 301

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

100

Волинська область

126

Дніпропетровська область

185

Донецька область

76

Житомирська область

62

Закарпатська область

214

Запорізька область

206

Івано-Франківська область

149

Кіровоградська область

60

Київ

297

Київська область

98

Львівська область

100

Луганська область

86

Миколаївська область

140

Одеська область

76

Полтавська область

186

Рівненська область

108

Сумська область

188

Тернопільська область

113

Харківська область

271

Херсонська область

76

Хмельницька область

231

Черкаська область

87

Чернівецька область

121

Чернігівська область

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Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-01-2022:

Захворіли 290 647 510
Одужали

254 599 159
Померли 5 460 638

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня - фото 469677

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