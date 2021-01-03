Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 3 січня: в Україні виявлено 1 074 093​​ ​випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 576​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 610 003 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 074 093 Одужали 728 865 Померли 18 854

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 66 Волинська область 93 Дніпропетровська область 404 Донецька область 200 Житомирська область 25 Закарпатська область 78 Запорізька область 301 Івано-Франківська область 99 Кіровоградська область 22 Київ 370 Київська область 303 Львівська область 433 Луганська область 85 Миколаївська область 454 Одеська область 426 Полтавська область 197 Рівненська область 75 Сумська область 147 Тернопільська область 59 Харківська область 68 Херсонська область 115 Хмельницька область 14 Чернівецька область 146 Черкаська область 244 Чернігівська область 152

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-01-2021:

Захворіли 84 993 350 Одужали 60 110 468 Померли 1 843 866 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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