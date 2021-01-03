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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 3 січня: в Україні виявлено 1 074 093​​ ​випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 576​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 610 003 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 074 093
Одужали 728 865
Померли 18 854

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 66

Волинська область

 93

Дніпропетровська область

 404

Донецька область

 200

Житомирська область

 25

Закарпатська область

 78

Запорізька область

 301

Івано-Франківська область

 99

Кіровоградська область

 22

Київ

 370

Київська область

 303

Львівська область

 433

Луганська область

 85

Миколаївська область

 454

Одеська область

 426

Полтавська область

 197

Рівненська область

 75

Сумська область

 147

Тернопільська область

 59

Харківська область

 68

Херсонська область

 115

Хмельницька область

 14

Чернівецька область

 146

Черкаська область

 244

Чернігівська область

 152

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-01-2021:

Захворіли

84 993 350
Одужали

60 110 468
Померли

1 843 866

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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