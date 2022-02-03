Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 3 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​39 620 нових підтверджених випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​39 620 нових підтверджених випадків COVID-19. Станом на ранок 2 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 190 635​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 308 056 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 169 897 Одужали 3 650 854 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 396 723 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 700 198 Вакцинувались бустерною дозою 398 374 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 18 728 Померли 100 809

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 407 Волинська область 1 352 Дніпропетровська область 2 017 Донецька область 1 754 Житомирська область 2 933 Закарпатська область 818 Запорізька область 1 043 Івано-Франківська область 2 423 Кіровоградська область 308 Київ 2 437 Київська область 1 439 Львівська область 2 369 Луганська область 840 Миколаївська область 816 Одеська область 2 982 Полтавська область 1 284 Рівненська область 1 986 Сумська область 1 662 Тернопільська область 1 644 Харківська область 1 827 Херсонська область 968 Хмельницька область 2 283 Черкаська область 931 Чернівецька область 975 Чернігівська область 1 115

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 3-02-2022:

Захворіли 375 460 113 Одужали 305 532 116 Померли 5 719 305

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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