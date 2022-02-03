Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого

  • 100
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Tamanna Rumee on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 3 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​39 620 нових підтверджених випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано ​​​​39 620 нових підтверджених випадків COVID-19. Станом на ранок 2 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 190 635​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 308 056 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 169 897

Одужали

 3 650 854

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 396 723

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 700 198

Вакцинувались бустерною дозою

 398 374
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 18 728

Померли

100 809

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 407

Волинська область

1 352

Дніпропетровська область

2 017

Донецька область

1 754

Житомирська область

2 933

Закарпатська область

818

Запорізька область

1 043

Івано-Франківська область

2 423

Кіровоградська область

308

Київ

2 437

Київська область

1 439

Львівська область

2 369

Луганська область

840

Миколаївська область

816

Одеська область

2 982

Полтавська область

1 284

Рівненська область

1 986

Сумська область

1 662

Тернопільська область

1 644

Харківська область

1 827

Херсонська область

968

Хмельницька область

2 283

Черкаська область

931

Чернівецька область

975

Чернігівська область

1 115

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 3-02-2022:

Захворіли 375 460 113
Одужали

305 532 116
Померли 5 719 305

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого - фото 469677

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

пропозиції партнерів
Новини