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Коронавірус Голос країни

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 3 лютого: в Україні виявлено 1 227 164 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​3 285 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 643 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 299 699​​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 227 164
Одужали 1 045 473
Померли 23 089

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 192

Волинська область

 94

Дніпропетровська область

 122

Донецька область

 102

Житомирська область

 62

Закарпатська область

 129

Запорізька область

 211

Івано-Франківська область

 298

Кіровоградська область

 40

Київ

 330

Київська область

 164

Львівська область

 182

Луганська область

 61

Миколаївська область

 65

Одеська область

 166

Полтавська область

 192

Рівненська область

 101

Сумська область

 74

Тернопільська область

 120

Харківська область

 230

Херсонська область

 23

Хмельницька область

 0

Чернівецька область

 165

Черкаська область

 98

Чернігівська область

 53

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-02-2021:

Захворіли

104 404 081
Одужали

76 282 565
Померли

2 263 019

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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