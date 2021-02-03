Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 3 лютого: в Україні виявлено 1 227 164 випадки коронавірусу.

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3 285 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 643 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 299 699​​​​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 3 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 227 164 Одужали 1 045 473 Померли 23 089

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 192 Волинська область 94 Дніпропетровська область 122 Донецька область 102 Житомирська область 62 Закарпатська область 129 Запорізька область 211 Івано-Франківська область 298 Кіровоградська область 40 Київ 330 Київська область 164 Львівська область 182 Луганська область 61 Миколаївська область 65 Одеська область 166 Полтавська область 192 Рівненська область 101 Сумська область 74 Тернопільська область 120 Харківська область 230 Херсонська область 23 Хмельницька область 0 Чернівецька область 165 Черкаська область 98 Чернігівська область 53

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-02-2021:

Захворіли 104 404 081 Одужали 76 282 565 Померли 2 263 019 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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