На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого
-
- 79
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 3 лютого: в Україні виявлено 1 227 164 випадки коронавірусу.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 227 164
|Одужали
|1 045 473
|Померли
|23 089
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|192
|
Волинська область
|94
|
Дніпропетровська область
|122
|
Донецька область
|102
|
Житомирська область
|62
|
Закарпатська область
|129
|
Запорізька область
|211
|
Івано-Франківська область
|298
|
Кіровоградська область
|40
|
Київ
|330
|
Київська область
|164
|
Львівська область
|182
|
Луганська область
|61
|
Миколаївська область
|65
|
Одеська область
|166
|
Полтавська область
|192
|
Рівненська область
|101
|
Сумська область
|74
|
Тернопільська область
|120
|
Харківська область
|230
|
Херсонська область
|23
|
Хмельницька область
|0
|
Чернівецька область
|165
|
Черкаська область
|98
|
Чернігівська область
|53
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-02-2021:
|Захворіли
|
104 404 081
|Одужали
|
76 282 565
|Померли
|
2 263 019
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
12:40Cadillac представив найпотужніший седан в історії
-
12:20Скандальна Кім Кардашян влаштувала пікантну зйомку у піжамах (фото)
-
11:57Веганська ілюзія: фото авокадо змусило мережу придивлятись
-
11:23Додайте цей продукт: названо простий спосіб покращити раціон
-
10:52Брітні Спірс зробила селфі і збентежила фанатів (фото)
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:23Як боротися з нудьгою: легкі поради для кожного
-
09:51Погода в Україні 3 лютого: потепління та дощі
-
09:30Привітання з Днем ангела Максима: вірші, смс, проза і картинки на іменини
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого
-
08:52Магія існує: відео з пляшкою і серветкою підкорює Reddit
-
08:28Це уміння дозволяє продовжити молодість
-
07:55LEGO випустила альбом зі звуками шуршання кубиків
-
07:34Ексклюзивну версію Koenigsegg Jesko назвуть на честь бога вікінгів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:13Відомий біохакер розповідає, чому відмова від сніданку продовжує тривалість життя
- 02 лютого
-
21:48Німець пів року прикидався диспетчером аеропорту: його ледве розкусили
-
21:203 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+)
-
20:22Скільки разів у серіалі ДРУЗІ улюблені герої пили каву: цікава інфографіка
-
19:51Демі Мур прокоментувала свою "невдалу пластику" обличчя
-
19:41Власник IKEA викупив кілька тисяч гектарів лісу у США, щоб врятувати його від вирубки
-
19:23Яремче показали з висоти пташиного польоту: дивовижне відео
-
19:09Комп'ютер Apple 1976 року, який збирав Стів Джобс, пустять з молотка
-
18:50М'який чи жорсткий: як правильно обрати матрац для ліжка
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого
-
07:13Відомий біохакер розповідає, чому відмова від сніданку продовжує тривалість життя
- 02 лютого
-
20:50Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+)
-
18:18Гороскоп на 3 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:11Графік мрії: в Іспанії почнуть тестувати 4-денний робочий тиждень
-
15:15Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час
-
13:15Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
11:32Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях