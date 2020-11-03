Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 3 листопада: в Україні виявлено 411 093 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 899​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 9 380 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 485 838 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 411 093 Одужали 168 868​ Померли 7 532​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (39 534) та у Харківській області (38 709). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 11 096 Волинська область 14 234 Дніпропетровська область 15 729 Донецька область 11 731 Житомирська область 15 833 Закарпатська область 15 187 Запорізька область 10 797 Івано-Франківська область 21 596 Кіровоградська область 2 677 Київ 39 534 Київська область 17 535 Львівська область 31 134 Луганська область 3 881 Миколаївська область 8 736 Одеська область 25 785 Полтавська область 10 190 Рівненська область 19 998 Сумська область 12 409 Тернопільська область 21 186 Харківська область 38 709 Херсонська область 4 424 Хмельницька область 16 928 Чернівецька область 22 881 Черкаська область 9 670 Чернігівська область 9 213

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-11-2020:

Захворіли 46 867 629 Одужали 31 352 142 Померли 1 206 134 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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