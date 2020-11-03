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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 листопада
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 3 листопада: в Україні виявлено 411 093 випадки коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|411 093
|Одужали
|168 868
|Померли
|7 532
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (39 534) та у Харківській області (38 709). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|11 096
|
Волинська область
|14 234
|
Дніпропетровська область
|15 729
|
Донецька область
|11 731
|
Житомирська область
|15 833
|
Закарпатська область
|15 187
|
Запорізька область
|10 797
|
Івано-Франківська область
|21 596
|
Кіровоградська область
|2 677
|
Київ
|39 534
|
Київська область
|17 535
|
Львівська область
|31 134
|
Луганська область
|3 881
|
Миколаївська область
|8 736
|
Одеська область
|25 785
|
Полтавська область
|10 190
|
Рівненська область
|19 998
|
Сумська область
|12 409
|
Тернопільська область
|21 186
|
Харківська область
|38 709
|
Херсонська область
|4 424
|
Хмельницька область
|16 928
|
Чернівецька область
|22 881
|
Черкаська область
|9 670
|
Чернігівська область
|9 213
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-11-2020:
|Захворіли
|46 867 629
|Одужали
|31 352 142
|Померли
|1 206 134
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
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