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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 листопада

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 3 листопада: в Україні виявлено 411 093 випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів

За попередню добу було зафіксовано 8 899​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 9 380 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 485 838 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 411 093
Одужали 168 868​
Померли 7 532​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (39 534) та у Харківській області (38 709). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 11 096

Волинська область

 14 234

Дніпропетровська область

 15 729

Донецька область

 11 731

Житомирська область

 15 833

Закарпатська область

 15 187

Запорізька область

 10 797

Івано-Франківська область

 21 596

Кіровоградська область

 2 677

Київ

 39 534

Київська область

 17 535

Львівська область

 31 134

Луганська область

 3 881

Миколаївська область

 8 736

Одеська область

 25 785

Полтавська область

 10 190

Рівненська область

 19 998

Сумська область

 12 409

Тернопільська область

 21 186

Харківська область

 38 709

Херсонська область

 4 424

Хмельницька область

 16 928

Чернівецька область

 22 881

Черкаська область

 9 670

Чернігівська область

 9 213

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-11-2020:

Захворіли 46 867 629
Одужали 31 352 142
Померли 1 206 134

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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