Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 3 квітня: в Україні виявлений 1 731 971 випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 3 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 128 727 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 297 800​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 731 971 Одужали 1 342 536 Померли 34 075

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 815 Волинська область 522 Дніпропетровська область 1 433 Донецька область 852 Житомирська область 855 Закарпатська область 389 Запорізька область 755 Івано-Франківська область 415 Кіровоградська область 166 Київ 2 053 Київська область 1 156 Львівська область 1 538 Луганська область 187 Миколаївська область 456 Одеська область 1 521 Полтавська область 693 Рівненська область 635 Сумська область 786 Тернопільська область 710 Харківська область 1 470 Херсонська область 221 Хмельницька область 1 351 Чернівецька область 466 Черкаська область 768 Чернігівська область 583

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-04-2021:

Захворіли 130 101 770 Одужали 104 546 543 Померли 2 836 220 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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