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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 3 квітня: в Україні виявлений 1 731 971 випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 3 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 128 727 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 297 800​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 731 971
Одужали 1 342 536
Померли 34 075

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 815

Волинська область

 522

Дніпропетровська область

 1 433

Донецька область

 852

Житомирська область

 855

Закарпатська область

 389

Запорізька область

 755

Івано-Франківська область

 415

Кіровоградська область

 166

Київ

 2 053

Київська область

 1 156

Львівська область

 1 538

Луганська область

 187

Миколаївська область

 456

Одеська область

 1 521

Полтавська область

 693

Рівненська область

 635

Сумська область

 786

Тернопільська область

 710

Харківська область

 1 470

Херсонська область

 221

Хмельницька область

 1 351

Чернівецька область

 466

Черкаська область

 768

Чернігівська область

 583

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-04-2021:

Захворіли

130 101 770
Одужали

104 546 543
Померли

2 836 220

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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