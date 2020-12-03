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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 3 грудня: в Україні виявлено 758 264​ випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​14 496 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 678 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 грудня - фото 437668

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 772 760
Одужали 384 426
Померли 12 960

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (75 376) та у Харківській області (57 267). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 17 988

Волинська область

 25 121

Дніпропетровська область

 40 966

Донецька область

 24 175

Житомирська область

 30 630

Закарпатська область

 23 880

Запорізька область

 33 615

Івано-Франківська область

 38 080

Кіровоградська область

 5 701

Київ

 75 376

Київська область

 40 427

Львівська область

 48 144

Луганська область

 6 610

Миколаївська область

 19 894

Одеська область

 47 920

Полтавська область

 23 926

Рівненська область

 32 223

Сумська область

 31 184

Тернопільська область

 28 673

Харківська область

 57 267

Херсонська область

 11 087

Хмельницька область

 30 943

Чернівецька область

 34 432

Черкаська область

 24 776

Чернігівська область

 19 722

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-12-2020:

Захворіли

64 856 959
Одужали

44 961 955
Померли

1 499 671

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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