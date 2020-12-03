Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 грудня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 3 грудня: в Україні виявлено 758 264​ випадки коронавірусу.

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14 496 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 678 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 3 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 772 760 Одужали 384 426 Померли 12 960

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (75 376) та у Харківській області (57 267). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 17 988 Волинська область 25 121 Дніпропетровська область 40 966 Донецька область 24 175 Житомирська область 30 630 Закарпатська область 23 880 Запорізька область 33 615 Івано-Франківська область 38 080 Кіровоградська область 5 701 Київ 75 376 Київська область 40 427 Львівська область 48 144 Луганська область 6 610 Миколаївська область 19 894 Одеська область 47 920 Полтавська область 23 926 Рівненська область 32 223 Сумська область 31 184 Тернопільська область 28 673 Харківська область 57 267 Херсонська область 11 087 Хмельницька область 30 943 Чернівецька область 34 432 Черкаська область 24 776 Чернігівська область 19 722

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-12-2020:

Захворіли 64 856 959 Одужали 44 961 955 Померли 1 499 671 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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