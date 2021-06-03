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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00четверга, 3 червня: в Україні виявлено 2 209 417 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​​​​​2 581 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 3 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 58 729 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 261 649 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 209 417
Одужали 2 072 091
Померли 50 959

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 30

Волинська область

 77

Дніпропетровська область

 177

Донецька область

 120

Житомирська область

 79

Закарпатська область

 48

Запорізька область

 182

Івано-Франківська область

 57

Кіровоградська область

 30

Київ

 529

Київська область

 143

Львівська область

 154

Луганська область

 48

Миколаївська область

 65

Одеська область

 50

Полтавська область

 40

Рівненська область

 110

Сумська область

 78

Тернопільська область

 51

Харківська область

 134

Херсонська область

 92

Хмельницька область

 79

Чернівецька область

 53

Черкаська область

 75

Чернігівська область

 80

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-06-2021:

Захворіли 172 430 557
Одужали

155 080 882
Померли

3 706 682

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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