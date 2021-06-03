Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00четверга, 3 червня: в Україні виявлено 2 209 417 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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2 581 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 3 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 58 729 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 261 649 результатів тестування на COVID-19. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 3 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 209 417 Одужали 2 072 091 Померли 50 959

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 30 Волинська область 77 Дніпропетровська область 177 Донецька область 120 Житомирська область 79 Закарпатська область 48 Запорізька область 182 Івано-Франківська область 57 Кіровоградська область 30 Київ 529 Київська область 143 Львівська область 154 Луганська область 48 Миколаївська область 65 Одеська область 50 Полтавська область 40 Рівненська область 110 Сумська область 78 Тернопільська область 51 Харківська область 134 Херсонська область 92 Хмельницька область 79 Чернівецька область 53 Черкаська область 75 Чернігівська область 80

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-06-2021:

Захворіли 172 430 557 Одужали 155 080 882 Померли 3 706 682 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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