Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня

  • 87
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 3 березня: в Україні виявлено 1 364 705​​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​7 235​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 85 043 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 983 925 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 364 705
Одужали 1 182 036
Померли 26 397

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 577

Волинська область

 201

Дніпропетровська область

 234

Донецька область

 213

Житомирська область

 296

Закарпатська область

 479

Запорізька область

 219

Івано-Франківська область

 640

Кіровоградська область

 85

Київ

 655

Київська область

 427

Львівська область

 403

Луганська область

 47

Миколаївська область

 197

Одеська область

 309

Полтавська область

 147

Рівненська область

 217

Сумська область

 132

Тернопільська область

 343

Харківська область

 394

Херсонська область

 40

Хмельницька область

 295

Чернівецька область

 495

Черкаська область

 130

Чернігівська область

 59

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-03-2021:

Захворіли

115 302 074
Одужали

91 127 380
Померли

2 560 647

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
  • 23 лютого, 14:30
  • 449
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 1166
Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+
  • 25 лютого, 16:21
  • 1577
Загрузка...
Новини