Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 3 березня: в Україні виявлено 1 364 705​​ випадків коронавірусу.

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7 235​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 85 043 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 983 925 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 3 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 364 705 Одужали 1 182 036 Померли 26 397

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 577 Волинська область 201 Дніпропетровська область 234 Донецька область 213 Житомирська область 296 Закарпатська область 479 Запорізька область 219 Івано-Франківська область 640 Кіровоградська область 85 Київ 655 Київська область 427 Львівська область 403 Луганська область 47 Миколаївська область 197 Одеська область 309 Полтавська область 147 Рівненська область 217 Сумська область 132 Тернопільська область 343 Харківська область 394 Херсонська область 40 Хмельницька область 295 Чернівецька область 495 Черкаська область 130 Чернігівська область 59

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-03-2021:

Захворіли 115 302 074 Одужали 91 127 380 Померли 2 560 647 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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