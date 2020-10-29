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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 29 жовтня: в Україні виявлено 370 417 випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 7 342 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 29 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 7 872 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня - фото 432460

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 370 417
Одужали 151 632
Померли 6 755

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (36 027) та у Харківській області (35 016). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 9 899

Волинська область

 13 089

Дніпропетровська область

 14 301

Донецька область

 9 177

Житомирська область

 13 518

Закарпатська область

 13 842

Запорізька область

 9 211

Івано-Франківська область

 19 596

Кіровоградська область

 2 308

Київ

 36 027

Київська область

 15 780

Львівська область

 28 889

Луганська область

 3 482

Миколаївська область

 7 450

Одеська область

 23 623

Полтавська область

 8 930

Рівненська область

 18 518

Сумська область

 11 238

Тернопільська область

 20 111

Харківська область

 35 016

Херсонська область

 3 616

Хмельницька область

 14 706

Чернівецька область

 20 906

Черкаська область

 8 735

Чернігівська область

 8 449

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-10-2020:

Захворіли 44 775 984
Одужали 32 728 651
Померли 1 179 239

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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