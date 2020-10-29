Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 29 жовтня: в Україні виявлено 370 417 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 7 342 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 29 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 7 872 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 370 417 Одужали 151 632 Померли 6 755

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (36 027) та у Харківській області (35 016). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 9 899 Волинська область 13 089 Дніпропетровська область 14 301 Донецька область 9 177 Житомирська область 13 518 Закарпатська область 13 842 Запорізька область 9 211 Івано-Франківська область 19 596 Кіровоградська область 2 308 Київ 36 027 Київська область 15 780 Львівська область 28 889 Луганська область 3 482 Миколаївська область 7 450 Одеська область 23 623 Полтавська область 8 930 Рівненська область 18 518 Сумська область 11 238 Тернопільська область 20 111 Харківська область 35 016 Херсонська область 3 616 Хмельницька область 14 706 Чернівецька область 20 906 Черкаська область 8 735 Чернігівська область 8 449

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-10-2020:

Захворіли 44 775 984 Одужали 32 728 651 Померли 1 179 239 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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