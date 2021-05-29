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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 29 травня: в Україні виявлено 2 199 769​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​3 096​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 563 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 156 756​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 199 769​
Одужали 2 030 415
Померли 50 388

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 63

Волинська область

 104

Дніпропетровська область

 261

Донецька область

 228

Житомирська область

 74

Закарпатська область

 38

Запорізька область

 170

Івано-Франківська область

 51

Кіровоградська область

 47

Київ

 377

Київська область

 197

Львівська область

 231

Луганська область

 46

Миколаївська область

 154

Одеська область

 114

Полтавська область

 78

Рівненська область

 177

Сумська область

 98

Тернопільська область

 77

Харківська область

 191

Херсонська область

 69

Хмельницька область

 106

Чернівецька область

 68

Черкаська область

 135

Чернігівська область

 57

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-05-2021:

Захворіли 170 094 726
Одужали

151 999 692
Померли

3 538 126

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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