Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 29 січня: в Україні за останню добу виявлено 37 351​ нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​37 351 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 168 073 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 942 426​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 017 961 Одужали 3 615 257 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 306 057 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 600 434 Вакцинувались бустерною дозою 322 543 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 16 362 Померли 100 031

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 505 Волинська область 682 Дніпропетровська область 1 523 Донецька область 1 383 Житомирська область 1 988 Закарпатська область 889 Запорізька область 644 Івано-Франківська область 2 807 Кіровоградська область 181 Київ 3 384 Київська область 1 188 Львівська область 2 793 Луганська область 557 Миколаївська область 598 Одеська область 3 406 Полтавська область 1 044 Рівненська область 1 732 Сумська область 1 689 Тернопільська область 1 622 Харківська область 1 317 Херсонська область 784 Хмельницька область 1 865 Черкаська область 841 Чернівецька область 1 088 Чернігівська область 898

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-01-2022:

Захворіли 370 603 920 Одужали 292 651 588 Померли 5 668 505

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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