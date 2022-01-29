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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 29 січня: в Україні за останню добу виявлено 37 351 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 37 351 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 168 073 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 942 426 тестування на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 017 961
|
Одужали
|3 615 257
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 306 057
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 600 434
|
Вакцинувались бустерною дозою
|322 543
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|16 362
|
Померли
|
100 031
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
1 505
|
Волинська область
|
682
|
Дніпропетровська область
|
1 523
|
Донецька область
|
1 383
|
Житомирська область
|
1 988
|
Закарпатська область
|
889
|
Запорізька область
|
644
|
Івано-Франківська область
|
2 807
|
Кіровоградська область
|
181
|
Київ
|
3 384
|
Київська область
|
1 188
|
Львівська область
|
2 793
|
Луганська область
|
557
|
Миколаївська область
|
598
|
Одеська область
|
3 406
|
Полтавська область
|
1 044
|
Рівненська область
|
1 732
|
Сумська область
|
1 689
|
Тернопільська область
|
1 622
|
Харківська область
|
1 317
|
Херсонська область
|
784
|
Хмельницька область
|
1 865
|
Черкаська область
|
841
|
Чернівецька область
|
1 088
|
Чернігівська область
|
898
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-01-2022:
|Захворіли
|370 603 920
|Одужали
|
292 651 588
|Померли
|5 668 505
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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