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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 29 січня: в Україні виявлено 1 211 593 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 181 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 29 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 44 143 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 209 089результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 211 593
Одужали 1 003 341
Померли 22 479

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 282

Волинська область

 159

Дніпропетровська область

 259

Донецька область

 193

Житомирська область

 167

Закарпатська область

 137

Запорізька область

 232

Івано-Франківська область

 356

Кіровоградська область

 27

Київ

 361

Київська область

 326

Львівська область

 440

Луганська область

 40

Миколаївська область

 207

Одеська область

 260

Полтавська область

 218

Рівненська область

 209

Сумська область

 123

Тернопільська область

 179

Харківська область

 248

Херсонська область

 70

Хмельницька область

 147

Чернівецька область

 258

Черкаська область

 131

Чернігівська область

 152

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-01-2021:

Захворіли

101 457 202
Одужали

73 349 218
Померли

2 164 619

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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