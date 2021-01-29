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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 29 січня: в Україні виявлено 1 211 593 випадки коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 211 593
|Одужали
|1 003 341
|Померли
|22 479
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|282
|
Волинська область
|159
|
Дніпропетровська область
|259
|
Донецька область
|193
|
Житомирська область
|167
|
Закарпатська область
|137
|
Запорізька область
|232
|
Івано-Франківська область
|356
|
Кіровоградська область
|27
|
Київ
|361
|
Київська область
|326
|
Львівська область
|440
|
Луганська область
|40
|
Миколаївська область
|207
|
Одеська область
|260
|
Полтавська область
|218
|
Рівненська область
|209
|
Сумська область
|123
|
Тернопільська область
|179
|
Харківська область
|248
|
Херсонська область
|70
|
Хмельницька область
|147
|
Чернівецька область
|258
|
Черкаська область
|131
|
Чернігівська область
|152
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-01-2021:
|Захворіли
|
101 457 202
|Одужали
|
73 349 218
|Померли
|
2 164 619
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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