Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 29 січня: в Україні виявлено 1 211 593 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 181 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 29 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 44 143 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 209 089​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 211 593 Одужали 1 003 341 Померли 22 479

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 282 Волинська область 159 Дніпропетровська область 259 Донецька область 193 Житомирська область 167 Закарпатська область 137 Запорізька область 232 Івано-Франківська область 356 Кіровоградська область 27 Київ 361 Київська область 326 Львівська область 440 Луганська область 40 Миколаївська область 207 Одеська область 260 Полтавська область 218 Рівненська область 209 Сумська область 123 Тернопільська область 179 Харківська область 248 Херсонська область 70 Хмельницька область 147 Чернівецька область 258 Черкаська область 131 Чернігівська область 152

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-01-2021:

Захворіли 101 457 202 Одужали 73 349 218 Померли 2 164 619 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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