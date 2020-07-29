Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 липня

  • 159
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00середи, 29 липня: в Україні виявлено 67 579 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 022 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 29 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 119 431 таке повідомлення.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 липня - фото 418054

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 67 579
Одужали 37 394
Померли 1 650

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 800) та у Львівській області (9 099). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 660

Волинська область

 3 694

Дніпропетровська область

 1 364

Донецька область

 861

Житомирська область

 1 764

Закарпатська область

 5 008

Запорізька область

 767

Івано-Франківська область

 4 342

Кіровоградська область

 697

Київ

 7 932

Київська область

 3 629

Львівська область

 9 248

Луганська область

 122

Миколаївська область

 563

Одеська область

 3 104

Полтавська область

 414

Рівненська область

 5 873

Сумська область

 467

Тернопільська область

 2 852

Харківська область

 3 556

Херсонська область

 224

Хмельницька область

 1 086

Чернівецька область

 5 751

Черкаська область

 910

Чернігівська область

 745

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-07-2020:

Захворіли 16 899 316
Одужали 10 462 274
Померли 663 540

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
  • 25 липня, 15:45
  • 290
Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
  • 26 липня, 17:30
  • 1208
Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
  • 26 липня, 14:20
  • 143
Загрузка...
Новини