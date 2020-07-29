Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00середи, 29 липня: в Україні виявлено 67 579 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 022 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 29 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 119 431 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 67 579 Одужали 37 394 Померли 1 650

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 800) та у Львівській області (9 099). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 660 Волинська область 3 694 Дніпропетровська область 1 364 Донецька область 861 Житомирська область 1 764 Закарпатська область 5 008 Запорізька область 767 Івано-Франківська область 4 342 Кіровоградська область 697 Київ 7 932 Київська область 3 629 Львівська область 9 248 Луганська область 122 Миколаївська область 563 Одеська область 3 104 Полтавська область 414 Рівненська область 5 873 Сумська область 467 Тернопільська область 2 852 Харківська область 3 556 Херсонська область 224 Хмельницька область 1 086 Чернівецька область 5 751 Черкаська область 910 Чернігівська область 745

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-07-2020:

Захворіли 16 899 316 Одужали 10 462 274 Померли 663 540 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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