Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 грудня 2021. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 29 грудня: в Україні за останню добу виявлено ​​5 454 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​5 454 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 29 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 75 995 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 724 734​​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 654 690 Одужали 3 449 880 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 592 535 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 414 061 Померли 95 412

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 161 Волинська область 144 Дніпропетровська область 184 Донецька область 443 Житомирська область 64 Закарпатська область 206 Запорізька область 215 Івано-Франківська область 68 Кіровоградська область 40 Київ 1113 Київська область 275 Львівська область 160 Луганська область 107 Миколаївська область 80 Одеська область 642 Полтавська область 358 Рівненська область 125 Сумська область 112 Тернопільська область 60 Харківська область 173 Херсонська область 18 Хмельницька область 181 Черкаська область 387 Чернівецька область 63 Чернігівська область 75

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-12-2021:

Захворіли 279 848 495 Одужали 250 086 334 Померли 5 413 544

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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