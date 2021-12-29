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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 грудня 2021. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 29 грудня: в Україні за останню добу виявлено ​​5 454 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​5 454 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 29 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 75 995 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 724 734​​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 654 690

Одужали

 3 449 880

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 592 535

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 414 061

Померли

95 412

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

161

Волинська область

144

Дніпропетровська область

184

Донецька область

443

Житомирська область

64

Закарпатська область

206

Запорізька область

215

Івано-Франківська область

68

Кіровоградська область

40

Київ

1113

Київська область

275

Львівська область

160

Луганська область

107

Миколаївська область

80

Одеська область

642

Полтавська область

358

Рівненська область

125

Сумська область

112

Тернопільська область

60

Харківська область

173

Херсонська область

18

Хмельницька область

181

Черкаська область

387

Чернівецька область

63

Чернігівська область

75

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-12-2021:

Захворіли 279 848 495
Одужали

250 086 334
Померли 5 413 544

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня - фото 469677

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