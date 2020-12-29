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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 29 грудня: в Україні виявлено 1 037 362​ ​випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​​​6 988 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 43 585 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 511 179 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 037 362
Одужали 681 835
Померли 18 081

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (109 008) та у Одеській області (69 863). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 22 078

Волинська область

 32 626

Дніпропетровська область

 57 632

Донецька область

 35 562

Житомирська область

 38 554

Закарпатська область

 27 974

Запорізька область

 52 689

Івано-Франківська область

 42 949

Кіровоградська область

 8 248

Київ

 109 008

Київська область

 57 912

Львівська область

 60 560

Луганська область

 10 054

Миколаївська область

 30 300

Одеська область

 69 863

Полтавська область

 35 487

Рівненська область

 40 459

Сумська область

 40 170

Тернопільська область

 33 622

Харківська область

 68 395

Херсонська область

 17 327

Хмельницька область

 38 471

Чернівецька область

 39 662

Черкаська область

 38 302

Чернігівська область

 29 458

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-12-2020:

Захворіли

81 254 723
Одужали

45 985 874
Померли

1 773 920

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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