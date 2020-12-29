Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 29 грудня: в Україні виявлено 1 037 362​ ​випадки коронавірусу.

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​​​​6 988​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 43 585 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 511 179 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 29 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 511 179 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 037 362 Одужали 681 835 Померли 18 081

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (109 008) та у Одеській області (69 863). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 22 078 Волинська область 32 626 Дніпропетровська область 57 632 Донецька область 35 562 Житомирська область 38 554 Закарпатська область 27 974 Запорізька область 52 689 Івано-Франківська область 42 949 Кіровоградська область 8 248 Київ 109 008 Київська область 57 912 Львівська область 60 560 Луганська область 10 054 Миколаївська область 30 300 Одеська область 69 863 Полтавська область 35 487 Рівненська область 40 459 Сумська область 40 170 Тернопільська область 33 622 Харківська область 68 395 Херсонська область 17 327 Хмельницька область 38 471 Чернівецька область 39 662 Черкаська область 38 302 Чернігівська область 29 458

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-12-2020:

Захворіли 81 254 723 Одужали 45 985 874 Померли 1 773 920 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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