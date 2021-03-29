Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня

  • 138
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 29 березня: в Україні виявлений 1 652 409 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано 8 346 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 29 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 39 732 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 007 427 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 652 409
Одужали 1 303 500
Померли 32 132

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 365

Волинська область

 223

Дніпропетровська область

 647

Донецька область

 175

Житомирська область

 567

Закарпатська область

 201

Запорізька область

 136

Івано-Франківська область

 226

Кіровоградська область

 59

Київ

 402

Київська область

 518

Львівська область

 820

Луганська область

 29

Миколаївська область

 243

Одеська область

 658

Полтавська область

 154

Рівненська область

 139

Сумська область

 326

Тернопільська область

 390

Харківська область

 664

Херсонська область

 145

Хмельницька область

 428

Чернівецька область

 292

Черкаська область

 392

Чернігівська область

 147

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-03-2021:2

Захворіли

127 306 676
Одужали

102 582 455
Померли

2 789 920

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини