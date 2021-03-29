Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 29 березня: в Україні виявлений 1 652 409 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 8 346 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 29 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 39 732 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 007 427 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 652 409 Одужали 1 303 500 Померли 32 132

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 365 Волинська область 223 Дніпропетровська область 647 Донецька область 175 Житомирська область 567 Закарпатська область 201 Запорізька область 136 Івано-Франківська область 226 Кіровоградська область 59 Київ 402 Київська область 518 Львівська область 820 Луганська область 29 Миколаївська область 243 Одеська область 658 Полтавська область 154 Рівненська область 139 Сумська область 326 Тернопільська область 390 Харківська область 664 Херсонська область 145 Хмельницька область 428 Чернівецька область 292 Черкаська область 392 Чернігівська область 147

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-03-2021:2

Захворіли 127 306 676 Одужали 102 582 455 Померли 2 789 920 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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