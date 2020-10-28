Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 28 жовтня: в Україні виявлено 353 075 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 7 474 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 7 226 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 427 667 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 355 601​ Одужали 148 642 Померли 6 755

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (35 450) та у Харківській області (34 441). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 9 697 Волинська область 12 871 Дніпропетровська область 13 915 Донецька область 9 024 Житомирська область 13 154 Закарпатська область 13 571 Запорізька область 8 852 Івано-Франківська область 19 247 Кіровоградська область 2 212 Київ 35 450 Київська область 15 465 Львівська область 28 484 Луганська область 3 416 Миколаївська область 7 317 Одеська область 23 307 Полтавська область 8 639 Рівненська область 18 299 Сумська область 10 973 Тернопільська область 19 818 Харківська область 34 441 Херсонська область 3 454 Хмельницька область 14 228 Чернівецька область 20 509 Черкаська область 8 539 Чернігівська область 8 292

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-10-2020:

Захворіли 44 264 425 Одужали 32 453 839 Померли 1 171 680 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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