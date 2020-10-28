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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 28 жовтня: в Україні виявлено 353 075 випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 7 474 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 7 226 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 427 667 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня - фото 432317

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 355 601​
Одужали 148 642
Померли 6 755

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (35 450) та у Харківській області (34 441). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 9 697

Волинська область

 12 871

Дніпропетровська область

 13 915

Донецька область

 9 024

Житомирська область

 13 154

Закарпатська область

 13 571

Запорізька область

 8 852

Івано-Франківська область

 19 247

Кіровоградська область

 2 212

Київ

 35 450

Київська область

 15 465

Львівська область

 28 484

Луганська область

 3 416

Миколаївська область

 7 317

Одеська область

 23 307

Полтавська область

 8 639

Рівненська область

 18 299

Сумська область

 10 973

Тернопільська область

 19 818

Харківська область

 34 441

Херсонська область

 3 454

Хмельницька область

 14 228

Чернівецька область

 20 509

Черкаська область

 8 539

Чернігівська область

 8 292

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-10-2020:

Захворіли 44 264 425
Одужали 32 453 839
Померли 1 171 680

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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