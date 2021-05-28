Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 28 травня: в Україні виявлено 2 196 673 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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3 306 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 563 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 131 355​ результатів тестування на COVID-19. ​​ ​​ ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 28 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 196 673 Одужали 2 020 216 Померли 50 232

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 63 Волинська область 104 Дніпропетровська область 280 Донецька область 228 Житомирська область 74 Закарпатська область 38 Запорізька область 195 Івано-Франківська область 51 Кіровоградська область 47 Київ 384 Київська область 221 Львівська область 251 Луганська область 46 Миколаївська область 154 Одеська область 114 Полтавська область 78 Рівненська область 177 Сумська область 98 Тернопільська область 77 Харківська область 191 Херсонська область 69 Хмельницька область 106 Чернівецька область 68 Черкаська область 135 Чернігівська область 57

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-05-2021:

Захворіли 169 094 726 Одужали 150 723 547 Померли 3 512 547 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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