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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 28 січня: в Україні за останню добу виявлено 34 408 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 34 408 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 168 073 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 848 132 тестування на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
3 980 610
|
Одужали
|3 608 094
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 250 200
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 546 590
|
Вакцинувались бустерною дозою
|269 952
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|14 921
|
Померли
|
99 882
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
1 505
|
Волинська область
|
682
|
Дніпропетровська область
|
1 523
|
Донецька область
|
1 383
|
Житомирська область
|
1 988
|
Закарпатська область
|
889
|
Запорізька область
|
644
|
Івано-Франківська область
|
2 807
|
Кіровоградська область
|
181
|
Київ
|
2 384
|
Київська область
|
1 188
|
Львівська область
|
2 793
|
Луганська область
|
557
|
Миколаївська область
|
598
|
Одеська область
|
2 406
|
Полтавська область
|
1 044
|
Рівненська область
|
1 732
|
Сумська область
|
1 689
|
Тернопільська область
|
1 622
|
Харківська область
|
1 317
|
Херсонська область
|
784
|
Хмельницька область
|
1 865
|
Черкаська область
|
841
|
Чернівецька область
|
1 088
|
Чернігівська область
|
898
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-01-2022:
|Захворіли
|363 380 932
|Одужали
|
287 748 414
|Померли
|5 646 123
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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