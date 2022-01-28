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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 28 січня: в Україні за останню добу виявлено 34 408 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​34 408 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 168 073 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 848 132​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 980 610

Одужали

 3 608 094

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 250 200

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 546 590

Вакцинувались бустерною дозою

 269 952
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 14 921

Померли

99 882

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 505

Волинська область

682

Дніпропетровська область

1 523

Донецька область

1 383

Житомирська область

1 988

Закарпатська область

889

Запорізька область

644

Івано-Франківська область

2 807

Кіровоградська область

181

Київ

2 384

Київська область

1 188

Львівська область

2 793

Луганська область

557

Миколаївська область

598

Одеська область

2 406

Полтавська область

1 044

Рівненська область

1 732

Сумська область

1 689

Тернопільська область

1 622

Харківська область

1 317

Херсонська область

784

Хмельницька область

1 865

Черкаська область

841

Чернівецька область

1 088

Чернігівська область

898

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-01-2022:

Захворіли 363 380 932
Одужали

287 748 414
Померли 5 646 123

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня - фото 469677

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