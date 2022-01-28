Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 28 січня: в Україні за останню добу виявлено 34 408 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​34 408 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 168 073 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 848 132​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 980 610 Одужали 3 608 094 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 250 200 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 546 590 Вакцинувались бустерною дозою 269 952 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 14 921 Померли 99 882

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 505 Волинська область 682 Дніпропетровська область 1 523 Донецька область 1 383 Житомирська область 1 988 Закарпатська область 889 Запорізька область 644 Івано-Франківська область 2 807 Кіровоградська область 181 Київ 2 384 Київська область 1 188 Львівська область 2 793 Луганська область 557 Миколаївська область 598 Одеська область 2 406 Полтавська область 1 044 Рівненська область 1 732 Сумська область 1 689 Тернопільська область 1 622 Харківська область 1 317 Херсонська область 784 Хмельницька область 1 865 Черкаська область 841 Чернівецька область 1 088 Чернігівська область 898

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-01-2022:

Захворіли 363 380 932 Одужали 287 748 414 Померли 5 646 123

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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