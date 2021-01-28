На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
-
- 62
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 28 січня: в Україні виявлено 1 206 412 випадків коронавірусу.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 206 412
|Одужали
|992 031
|Померли
|22 351
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|255
|
Волинська область
|159
|
Дніпропетровська область
|296
|
Донецька область
|201
|
Житомирська область
|263
|
Закарпатська область
|247
|
Запорізька область
|249
|
Івано-Франківська область
|262
|
Кіровоградська область
|45
|
Київ
|396
|
Київська область
|163
|
Львівська область
|454
|
Луганська область
|105
|
Миколаївська область
|308
|
Одеська область
|171
|
Полтавська область
|151
|
Рівненська область
|172
|
Сумська область
|175
|
Тернопільська область
|213
|
Харківська область
|313
|
Херсонська область
|102
|
Хмельницька область
|242
|
Чернівецька область
|285
|
Черкаська область
|103
|
Чернігівська область
|199
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-01-2021:
|Захворіли
|
101 457 202
|Одужали
|
73 349 218
|Померли
|
2 164 619
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
10:50Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
-
10:15Магнітні бурі у лютому 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:55Труднощі життя з котом показали в кумедному відео
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
-
08:55Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:28Це уміння дозволяє продовжити молодість
-
07:50Погода в Україні 28 січня: мокрий сніг та ожеледиця
-
07:16Експерти назвали продукти, які допоможуть прогнати сонливість
- 27 січня
-
21:55На Pornhub вийшли інструкції для екологічної мастурбації: відео (18+)
-
21:2228 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Експерт розповів, як правильно мити голову без шкоди для волосся
-
20:22У серіалі Бріджертони помітили кіноляп: фотофакт
-
19:57Визначено найбезпечніший автомобіль за результатами краш-тестів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:41Відомо, хто зіграє головну роль у приквелі Відьмака
-
19:19З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки
-
18:59В Україні помітили надпотужний Chevrolet Corvette: фото розкішного спорткара
-
18:42Безкоштовну Star Wars: Battlefront II завантажили понад 19 мільйонів гравців
-
18:28Реперка alyona alyona вперше показала своє тату між грудьми
-
18:14Гороскоп на 28 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:57У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році
-
17:41Том Круз, вибач: відомі імена перших космічних туристів, які полетять на кораблі Маска
-
17:25У Apple розробляють гнучкий iPhone з незвичайними камерами
-
17:12З молотка пустять Бетмобіль, на якому можна буде роз'їжджати містом
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
-
07:50Погода в Україні 28 січня: мокрий сніг та ожеледиця
- 27 січня
-
21:55На Pornhub вийшли інструкції для екологічної мастурбації: відео (18+)
-
19:19З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки
-
17:57У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:33Як зробити кожен ранок бадьорим: прості правила
- 26 січня
-
21:48Яке порно збуджує найшвидше: цікаве дослідження
-
18:55Як жорсткість води впливає на густоту волосся
-
17:15Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)
-
14:15ТОП-4 нові серіали лютого 2021, які варті уваги
-
12:15Психологічний тест: оберіть тварину та отримайте послання
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
- 25 січня
-
20:48Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)
-
10:19Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:19Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання
-
07:18Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день