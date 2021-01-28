Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 28 січня: в Україні виявлено 1 206 412 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 529 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 48 736 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 184 320​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 206 412 Одужали 992 031 ​ Померли 22 351

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 255 Волинська область 159 Дніпропетровська область 296 Донецька область 201 Житомирська область 263 Закарпатська область 247 Запорізька область 249 Івано-Франківська область 262 Кіровоградська область 45 Київ 396 Київська область 163 Львівська область 454 Луганська область 105 Миколаївська область 308 Одеська область 171 Полтавська область 151 Рівненська область 172 Сумська область 175 Тернопільська область 213 Харківська область 313 Херсонська область 102 Хмельницька область 242 Чернівецька область 285 Черкаська область 103 Чернігівська область 199

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-01-2021:

Захворіли 101 457 202 Одужали 73 349 218 Померли 2 164 619 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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