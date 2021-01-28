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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 28 січня: в Україні виявлено 1 206 412 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 529 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 48 736 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 184 320результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 206 412
Одужали 992 031 ​
Померли 22 351

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 255

Волинська область

 159

Дніпропетровська область

 296

Донецька область

 201

Житомирська область

 263

Закарпатська область

 247

Запорізька область

 249

Івано-Франківська область

 262

Кіровоградська область

 45

Київ

 396

Київська область

 163

Львівська область

 454

Луганська область

 105

Миколаївська область

 308

Одеська область

 171

Полтавська область

 151

Рівненська область

 172

Сумська область

 175

Тернопільська область

 213

Харківська область

 313

Херсонська область

 102

Хмельницька область

 242

Чернівецька область

 285

Черкаська область

 103

Чернігівська область

 199

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-01-2021:

Захворіли

101 457 202
Одужали

73 349 218
Померли

2 164 619

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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