Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 28 лютого: в Україні виявлено 1 347 849​ випадків коронавірусу.

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​​​​​​​​5833 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 28 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 47 811 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 906 179​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 28 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 347 849 Одужали 1 170 023 Померли 25 982

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 558 Волинська область 94 Дніпропетровська область 334 Донецька область 164 Житомирська область 528 Закарпатська область 423 Запорізька область 98 Івано-Франківська область 734 Кіровоградська область 30 Київ 208 Київська область 351 Львівська область 399 Луганська область 17 Миколаївська область 149 Одеська область 144 Полтавська область 58 Рівненська область 120 Сумська область 125 Тернопільська область 218 Харківська область 276 Херсонська область 36 Хмельницька область 237 Чернівецька область 411 Черкаська область 51 Чернігівська область 60

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-02-2021:

Захворіли 114 386 001 Одужали 89 938 513 Померли 2 537 686 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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