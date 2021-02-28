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Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 28 лютого: в Україні виявлено 1 347 849​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​5833 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 28 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 47 811 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 906 179​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 347 849
Одужали 1 170 023
Померли 25 982

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 558

Волинська область

 94

Дніпропетровська область

 334

Донецька область

 164

Житомирська область

 528

Закарпатська область

 423

Запорізька область

 98

Івано-Франківська область

 734

Кіровоградська область

 30

Київ

 208

Київська область

 351

Львівська область

 399

Луганська область

 17

Миколаївська область

 149

Одеська область

 144

Полтавська область

 58

Рівненська область

 120

Сумська область

 125

Тернопільська область

 218

Харківська область

 276

Херсонська область

 36

Хмельницька область

 237

Чернівецька область

 411

Черкаська область

 51

Чернігівська область

 60

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-02-2021:

Захворіли

114 386 001
Одужали

89 938 513
Померли

2 537 686

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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