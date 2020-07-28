Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 28 липня: в Україні виявлено 66 575 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 919 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 118 002 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 66 575 Одужали 36 744 Померли 1 629

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 800) та у Львівській області (9 099). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 627 Волинська область 3 648 Дніпропетровська область 1 334 Донецька область 852 Житомирська область 1 744 Закарпатська область 4 940 Запорізька область 753 Івано-Франківська область 4 224 Кіровоградська область 697 Київ 7 800 Київська область 3 590 Львівська область 9 099 Луганська область 121 Миколаївська область 562 Одеська область 3 031 Полтавська область 401 Рівненська область 5 784 Сумська область 454 Тернопільська область 2 822 Харківська область 3 478 Херсонська область 221 Хмельницька область 1 069 Чернівецька область 5 692 Черкаська область 906 Чернігівська область 726

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-07-2020:

Захворіли 16 652 284 Одужали 10 242 468 Померли 656 673 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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