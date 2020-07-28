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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 28 липня: в Україні виявлено 66 575 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 919 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 118 002 такі повідомлення.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня - фото 417847

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 66 575
Одужали 36 744
Померли 1 629

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 800) та у Львівській області (9 099). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 627

Волинська область

 3 648

Дніпропетровська область

 1 334

Донецька область

 852

Житомирська область

 1 744

Закарпатська область

 4 940

Запорізька область

 753

Івано-Франківська область

 4 224

Кіровоградська область

 697

Київ

 7 800

Київська область

 3 590

Львівська область

 9 099

Луганська область

 121

Миколаївська область

 562

Одеська область

 3 031

Полтавська область

 401

Рівненська область

 5 784

Сумська область

 454

Тернопільська область

 2 822

Харківська область

 3 478

Херсонська область

 221

Хмельницька область

 1 069

Чернівецька область

 5 692

Черкаська область

 906

Чернігівська область

 726

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-07-2020:

Захворіли 16 652 284
Одужали 10 242 468
Померли 656 673

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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