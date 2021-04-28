Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 28 квітня: в Україні виявлений 2 047 838 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

​​9 590 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 99 112 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 335 892​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 28 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 047 838 Одужали 1 616 891 Померли 43 391

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 223 Волинська область 356 Дніпропетровська область 584 Донецька область 811 Житомирська область 232 Закарпатська область 115 Запорізька область 552 Івано-Франківська область 102 Кіровоградська область 384 Київ 1 070 Київська область 384 Львівська область 530 Луганська область 251 Миколаївська область 281 Одеська область 522 Полтавська область 651 Рівненська область 445 Сумська область 267 Тернопільська область 206 Харківська область 818 Херсонська область 222 Хмельницька область 483 Чернівецька область 129 Черкаська область 445 Чернігівська область 116

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-04-2021:

Захворіли 149 359 118 Одужали 127 040 432 Померли 3 149 381 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз