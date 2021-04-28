Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня

  • 100
Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 28 квітня: в Україні виявлений 2 047 838 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​9 590 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 99 112 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 335 892​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 047 838
Одужали 1 616 891
Померли 43 391

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 223

Волинська область

 356

Дніпропетровська область

 584

Донецька область

 811

Житомирська область

 232

Закарпатська область

 115

Запорізька область

 552

Івано-Франківська область

 102

Кіровоградська область

 384

Київ

 1 070

Київська область

 384

Львівська область

 530

Луганська область

 251

Миколаївська область

 281

Одеська область

 522

Полтавська область

 651

Рівненська область

 445

Сумська область

 267

Тернопільська область

 206

Харківська область

 818

Херсонська область

 222

Хмельницька область

 483

Чернівецька область

 129

Черкаська область

 445

Чернігівська область

 116

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-04-2021:

Захворіли

149 359 118
Одужали

127 040 432
Померли

3 149 381

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

пропозиції партнерів
Новини