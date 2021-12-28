Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 грудня 2021. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 28 грудня: в Україні за останню добу виявлено ​​2 248 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано ​​2 248 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 30 386 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 691 695​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 649 236 Одужали 3 437 528 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 592 535 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 414 061 Померли 95 105

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 43 Волинська область 84 Дніпропетровська область 102 Донецька область 149 Житомирська область 66 Закарпатська область 55 Запорізька область 82 Івано-Франківська область 46 Кіровоградська область 54 Київ 475 Київська область 126 Львівська область 91 Луганська область 23 Миколаївська область 18 Одеська область 189 Полтавська область 74 Рівненська область 30 Сумська область 56 Тернопільська область 43 Харківська область 180 Херсонська область 16 Хмельницька область 17 Черкаська область 153 Чернівецька область 60 Чернігівська область 16

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-12-2021:

Захворіли 279 848 495 Одужали 250 086 334 Померли 5 413 544

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

До теми: Коли буде четверта хвиля коронавірусу: прогноз МОЗ