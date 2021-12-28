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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 грудня 2021. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 28 грудня: в Україні за останню добу виявлено ​​2 248 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​2 248 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 30 386 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 691 695​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 649 236

Одужали

 3 437 528

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 592 535

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 414 061

Померли

95 105

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

43

Волинська область

84

Дніпропетровська область

102

Донецька область

149

Житомирська область

66

Закарпатська область

55

Запорізька область

82

Івано-Франківська область

46

Кіровоградська область

54

Київ

475

Київська область

126

Львівська область

91

Луганська область

23

Миколаївська область

18

Одеська область

189

Полтавська область

74

Рівненська область

30

Сумська область

56

Тернопільська область

43

Харківська область

180

Херсонська область

16

Хмельницька область

17

Черкаська область

153

Чернівецька область

60

Чернігівська область

16

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-12-2021:

Захворіли 279 848 495
Одужали

250 086 334
Померли 5 413 544

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня - фото 469677

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