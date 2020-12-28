Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 28 грудня: в Україні виявлено 1 030 374 ​випадків коронавірусу.

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​​​​4 385​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 15 332 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 485 214 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 28 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 485 214 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 030 374 Одужали 665 729 Померли 17 849

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (108 055) та у Одеській області (69 134). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 22 008 Волинська область 32 537 Дніпропетровська область 57 196 Донецька область 35 188 Житомирська область 38 545 Закарпатська область 27 879 Запорізька область 52 175 Івано-Франківська область 42 894 Кіровоградська область 8 234 Київ 108 055 Київська область 57 614 Львівська область 60 005 Луганська область 10 013 Миколаївська область 29 878 Одеська область 69 134 Полтавська область 34 843 Рівненська область 40 332 Сумська область 40 129 Тернопільська область 33 540 Харківська область 67 991 Херсонська область 17 193 Хмельницька область 38 408 Чернівецька область 39 515 Черкаська область 37 856 Чернігівська область 29 212

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-12-2020:

Захворіли 80 762 416 Одужали 45 681 755 Померли 1 764 248 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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