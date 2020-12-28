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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 28 грудня: в Україні виявлено 1 030 374 ​випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​​​4 385​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 15 332 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 485 214 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 030 374
Одужали 665 729
Померли 17 849

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (108 055) та у Одеській області (69 134). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 22 008

Волинська область

 32 537

Дніпропетровська область

 57 196

Донецька область

 35 188

Житомирська область

 38 545

Закарпатська область

 27 879

Запорізька область

 52 175

Івано-Франківська область

 42 894

Кіровоградська область

 8 234

Київ

 108 055

Київська область

 57 614

Львівська область

 60 005

Луганська область

 10 013

Миколаївська область

 29 878

Одеська область

 69 134

Полтавська область

 34 843

Рівненська область

 40 332

Сумська область

 40 129

Тернопільська область

 33 540

Харківська область

 67 991

Херсонська область

 17 193

Хмельницька область

 38 408

Чернівецька область

 39 515

Черкаська область

 37 856

Чернігівська область

 29 212

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-12-2020:

Захворіли

80 762 416
Одужали

45 681 755
Померли

1 764 248

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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