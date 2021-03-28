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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 28 березня: в Україні виявлений 1 644 063 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 11 932 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 28 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 76 335 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 983 023​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 644 063
Одужали 1 300 625
Померли 31 954

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 433

Волинська область

 185

Дніпропетровська область

 1 083

Донецька область

 841

Житомирська область

 791

Закарпатська область

 271

Запорізька область

 310

Івано-Франківська область

 307

Кіровоградська область

 173

Київ

 374

Київська область

 769

Львівська область

 905

Луганська область

 38

Миколаївська область

 398

Одеська область

 565

Полтавська область

 174

Рівненська область

 296

Сумська область

 562

Тернопільська область

 457

Харківська область

 1 150

Херсонська область

 191

Хмельницька область

 676

Чернівецька область

 516

Черкаська область

 232

Чернігівська область

 407

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-03-2021:2

Захворіли

127 306 676
Одужали

102 582 455
Померли

2 789 920

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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