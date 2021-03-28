Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 28 березня: в Україні виявлений 1 644 063 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 11 932 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 28 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 76 335 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 983 023​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 644 063 Одужали 1 300 625 Померли 31 954

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 433 Волинська область 185 Дніпропетровська область 1 083 Донецька область 841 Житомирська область 791 Закарпатська область 271 Запорізька область 310 Івано-Франківська область 307 Кіровоградська область 173 Київ 374 Київська область 769 Львівська область 905 Луганська область 38 Миколаївська область 398 Одеська область 565 Полтавська область 174 Рівненська область 296 Сумська область 562 Тернопільська область 457 Харківська область 1 150 Херсонська область 191 Хмельницька область 676 Чернівецька область 516 Черкаська область 232 Чернігівська область 407

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-03-2021:2

Захворіли 127 306 676 Одужали 102 582 455 Померли 2 789 920 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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