Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня

  • 137
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 27 жовтня: в Україні виявлено 355 601​ випадок коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 6 677 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 7 226 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 427 667 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня - фото 432108

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 355 601​
Одужали 145 336​
Померли 6 590​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (34 887) та у Харківській області (33 806). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 9 506

Волинська область

 12 635

Дніпропетровська область

 13 418

Донецька область

 8 819

Житомирська область

 12 878

Закарпатська область

 13 345

Запорізька область

 8 463

Івано-Франківська область

 18 915

Кіровоградська область

 2 157

Київ

 34 887

Київська область

 15 156

Львівська область

 28 086

Луганська область

 3 321

Миколаївська область

 7 194

Одеська область

 22 640

Полтавська область

 8 350

Рівненська область

 18 003

Сумська область

 10 810

Тернопільська область

 19 522

Харківська область

 33 806

Херсонська область

 3 344

Хмельницька область

 13 845

Чернівецька область

 20 117

Черкаська область

 8 301

Чернігівська область

 8 083

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-10-2020:

Захворіли 43 486 459
Одужали 29 196 153
Померли 1 159 373

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020
  • 25 жовтня, 15:23
  • 704
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 116
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 75696
Загрузка...
Новини