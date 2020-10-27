Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 27 жовтня: в Україні виявлено 355 601​ випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 677 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 7 226 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 427 667 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 355 601​ Одужали 145 336​ Померли 6 590​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (34 887) та у Харківській області (33 806). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 9 506 Волинська область 12 635 Дніпропетровська область 13 418 Донецька область 8 819 Житомирська область 12 878 Закарпатська область 13 345 Запорізька область 8 463 Івано-Франківська область 18 915 Кіровоградська область 2 157 Київ 34 887 Київська область 15 156 Львівська область 28 086 Луганська область 3 321 Миколаївська область 7 194 Одеська область 22 640 Полтавська область 8 350 Рівненська область 18 003 Сумська область 10 810 Тернопільська область 19 522 Харківська область 33 806 Херсонська область 3 344 Хмельницька область 13 845 Чернівецька область 20 117 Черкаська область 8 301 Чернігівська область 8 083

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-10-2020:

Захворіли 43 486 459 Одужали 29 196 153 Померли 1 159 373 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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