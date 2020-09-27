Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 27 вересня: в Україні виявлено 198 634 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 130 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 793 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 256 970 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 198 634 Одужали 87 882 Померли 3 959

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (21 815) та у Львівській області (19 784). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 900 Волинська область 7 632 Дніпропетровська область 5 285 Донецька область 3 016 Житомирська область 5 656 Закарпатська область 9 632 Запорізька область 3 663 Івано-Франківська область 13 335 Кіровоградська область 1 074 Київ 21 815 Київська область 8 714 Львівська область 19 784 Луганська область 974 Миколаївська область 2 980 Одеська область 12 876 Полтавська область 1 910 Рівненська область 12 032 Сумська область 3 672 Тернопільська область 12 986 Харківська область 17 364 Херсонська область 1 049 Хмельницька область 5 622 Чернівецька область 14 009 Черкаська область 3 694 Чернігівська область 3 960

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-09-2020:

Захворіли 33 058 750 Одужали 24 411 772 Померли 998 747 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020