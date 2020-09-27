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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 27 вересня: в Україні виявлено 198 634 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 130 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 793 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 256 970 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 вересня - фото 427548

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 198 634
Одужали 87 882
Померли 3 959

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (21 815) та у Львівській області (19 784). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 900

Волинська область

 7 632

Дніпропетровська область

 5 285

Донецька область

 3 016

Житомирська область

 5 656

Закарпатська область

 9 632

Запорізька область

 3 663

Івано-Франківська область

 13 335

Кіровоградська область

 1 074

Київ

 21 815

Київська область

 8 714

Львівська область

 19 784

Луганська область

 974

Миколаївська область

 2 980

Одеська область

 12 876

Полтавська область

 1 910

Рівненська область

 12 032

Сумська область

 3 672

Тернопільська область

 12 986

Харківська область

 17 364

Херсонська область

 1 049

Хмельницька область

 5 622

Чернівецька область

 14 009

Черкаська область

 3 694

Чернігівська область

 3 960

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-09-2020:

Захворіли 33 058 750
Одужали 24 411 772
Померли 998 747

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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