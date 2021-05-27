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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 27 травня: в Україні виявлено 2 193 367 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​3 509 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 67 564 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 105 901​ результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 193 367
Одужали 2 006 918
Померли 50 076

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 76

Волинська область

 100

Дніпропетровська область

 284

Донецька область

 132

Житомирська область

 120

Закарпатська область

 30

Запорізька область

 187

Івано-Франківська область

 71

Кіровоградська область

 33

Київ

 454

Київська область

 194

Львівська область

 278

Луганська область

 59

Миколаївська область

 141

Одеська область

 84

Полтавська область

 111

Рівненська область

 163

Сумська область

 81

Тернопільська область

 79

Харківська область

 233

Херсонська область

 138

Хмельницька область

 122

Чернівецька область

 89

Черкаська область

 91

Чернігівська область

 159

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-05-2021:

Захворіли 169 094 726
Одужали

150 723 547
Померли

3 512 547

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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