Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 27 травня: в Україні виявлено 2 193 367 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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3 509 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 67 564 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 105 901​ результат тестування на COVID-19. ​​ ​​ ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 27 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 193 367 Одужали 2 006 918 Померли 50 076

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 76 Волинська область 100 Дніпропетровська область 284 Донецька область 132 Житомирська область 120 Закарпатська область 30 Запорізька область 187 Івано-Франківська область 71 Кіровоградська область 33 Київ 454 Київська область 194 Львівська область 278 Луганська область 59 Миколаївська область 141 Одеська область 84 Полтавська область 111 Рівненська область 163 Сумська область 81 Тернопільська область 79 Харківська область 233 Херсонська область 138 Хмельницька область 122 Чернівецька область 89 Черкаська область 91 Чернігівська область 159

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-05-2021:

Захворіли 169 094 726 Одужали 150 723 547 Померли 3 512 547 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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