Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня

  • 65
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 27 січня: в Україні виявлено 1 200 883 випадки коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​3 776 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 47 120 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 152 298результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 200 883
Одужали 980 085 ​
Померли 22 202​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 158

Волинська область

 76

Дніпропетровська область

 188

Донецька область

 143

Житомирська область

 107

Закарпатська область

 86

Запорізька область

 204

Івано-Франківська область

 167

Кіровоградська область

 48

Київ

 437

Київська область

 276

Львівська область

 221

Луганська область

 49

Миколаївська область

 174

Одеська область

 185

Полтавська область

 116

Рівненська область

 164

Сумська область

 85

Тернопільська область

 96

Харківська область

 238

Херсонська область

 64

Хмельницька область

 169

Чернівецька область

 169

Черкаська область

 126

Чернігівська область

 30

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-01-2021:

Захворіли

100 839 430
Одужали

72 864 949
Померли

2 167 167

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
  • 19 cічня, 16:21
  • 1682
Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
  • 21 cічня, 08:28
  • 357
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9282
Загрузка...
Новини