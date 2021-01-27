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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 27 січня: в Україні виявлено 1 200 883 випадки коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 200 883
|Одужали
|980 085
|Померли
|22 202
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|158
|
Волинська область
|76
|
Дніпропетровська область
|188
|
Донецька область
|143
|
Житомирська область
|107
|
Закарпатська область
|86
|
Запорізька область
|204
|
Івано-Франківська область
|167
|
Кіровоградська область
|48
|
Київ
|437
|
Київська область
|276
|
Львівська область
|221
|
Луганська область
|49
|
Миколаївська область
|174
|
Одеська область
|185
|
Полтавська область
|116
|
Рівненська область
|164
|
Сумська область
|85
|
Тернопільська область
|96
|
Харківська область
|238
|
Херсонська область
|64
|
Хмельницька область
|169
|
Чернівецька область
|169
|
Черкаська область
|126
|
Чернігівська область
|30
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-01-2021:
|Захворіли
|
100 839 430
|Одужали
|
72 864 949
|Померли
|
2 167 167
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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