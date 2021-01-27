Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 27 січня: в Україні виявлено 1 200 883 випадки коронавірусу.

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3 776 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 47 120 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 152 298​ результатів тестування на COVID-19. ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 27 січня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 200 883 Одужали 980 085 ​ Померли 22 202​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 158 Волинська область 76 Дніпропетровська область 188 Донецька область 143 Житомирська область 107 Закарпатська область 86 Запорізька область 204 Івано-Франківська область 167 Кіровоградська область 48 Київ 437 Київська область 276 Львівська область 221 Луганська область 49 Миколаївська область 174 Одеська область 185 Полтавська область 116 Рівненська область 164 Сумська область 85 Тернопільська область 96 Харківська область 238 Херсонська область 64 Хмельницька область 169 Чернівецька область 169 Черкаська область 126 Чернігівська область 30

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-01-2021:

Захворіли 100 839 430 Одужали 72 864 949 Померли 2 167 167 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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