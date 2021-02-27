Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 27 лютого: в Україні виявлено 1 342 016​ випадки коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

​​​​​​​​8 172 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 78 264 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 881 688​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 27 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 342 016 Одужали 1 168 321 Померли 25 893

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 694 Волинська область 182 Дніпропетровська область 323 Донецька область 167 Житомирська область 506 Закарпатська область 621 Запорізька область 166 Івано-Франківська область 892 Кіровоградська область 63 Київ 580 Київська область 447 Львівська область 696 Луганська область 33 Миколаївська область 219 Одеська область 263 Полтавська область 151 Рівненська область 142 Сумська область 120 Тернопільська область 247 Харківська область 402 Херсонська область 43 Хмельницька область 272 Чернівецька область 670 Черкаська область 116 Чернігівська область 157

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-02-2021:

Захворіли 112 553 181 Одужали 88 466 092 Померли 2 497 406 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз