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Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 27 лютого: в Україні виявлено 1 342 016​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​8 172 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 78 264 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 881 688​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 342 016
Одужали 1 168 321
Померли 25 893

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 694

Волинська область

 182

Дніпропетровська область

 323

Донецька область

 167

Житомирська область

 506

Закарпатська область

 621

Запорізька область

 166

Івано-Франківська область

 892

Кіровоградська область

 63

Київ

 580

Київська область

 447

Львівська область

 696

Луганська область

 33

Миколаївська область

 219

Одеська область

 263

Полтавська область

 151

Рівненська область

 142

Сумська область

 120

Тернопільська область

 247

Харківська область

 402

Херсонська область

 43

Хмельницька область

 272

Чернівецька область

 670

Черкаська область

 116

Чернігівська область

 157

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-02-2021:

Захворіли

112 553 181
Одужали

88 466 092
Померли

2 497 406

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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