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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 27 липня: в Україні виявлено 65 656 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 807 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 116 783 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 65 656
Одужали 36 122
Померли 1 616

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 690) та у Львівській області (8 952). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 589

Волинська область

 3 616

Дніпропетровська область

 1 330

Донецька область

 850

Житомирська область

 1 723

Закарпатська область

 4 847

Запорізька область

 750

Івано-Франківська область

 4 121

Кіровоградська область

 695

Київ

 7 690

Київська область

 3 548

Львівська область

 8 952

Луганська область

 120

Миколаївська область

 559

Одеська область

 2 960

Полтавська область

 394

Рівненська область

 5 701

Сумська область

 445

Тернопільська область

 2 773

Харківська область

 3 431

Херсонська область

 220

Хмельницька область

 1 059

Чернівецька область

 5 634

Черкаська область

 902

Чернігівська область

 720

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-07-2020:

Захворіли 16 424 021
Одужали 10 052 673
Померли 652 332

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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