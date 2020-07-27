Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 27 липня: в Україні виявлено 65 656 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 807 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 116 783 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 65 656 Одужали 36 122 Померли 1 616

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 690) та у Львівській області (8 952). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 589 Волинська область 3 616 Дніпропетровська область 1 330 Донецька область 850 Житомирська область 1 723 Закарпатська область 4 847 Запорізька область 750 Івано-Франківська область 4 121 Кіровоградська область 695 Київ 7 690 Київська область 3 548 Львівська область 8 952 Луганська область 120 Миколаївська область 559 Одеська область 2 960 Полтавська область 394 Рівненська область 5 701 Сумська область 445 Тернопільська область 2 773 Харківська область 3 431 Херсонська область 220 Хмельницька область 1 059 Чернівецька область 5 634 Черкаська область 902 Чернігівська область 720

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-07-2020:

Захворіли 16 424 021 Одужали 10 052 673 Померли 652 332 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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