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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня

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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 27 квітня: в Україні виявлений 2 038 248 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​7 915 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 239 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 292 051​ результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 038 248
Одужали 1 596 829
Померли 42 950

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 134

Волинська область

 239

Дніпропетровська область

 444

Донецька область

 588

Житомирська область

 75

Закарпатська область

 102

Запорізька область

 552

Івано-Франківська область

 70

Кіровоградська область

 178

Київ

 869

Київська область

 390

Львівська область

 353

Луганська область

 251

Миколаївська область

 314

Одеська область

 580

Полтавська область

 651

Рівненська область

 452

Сумська область

 155

Тернопільська область

 201

Харківська область

 445

Херсонська область

 27

Хмельницька область

 195

Чернівецька область

 108

Черкаська область

 465

Чернігівська область

 77

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-04-2021:

Захворіли

147 826 748
Одужали

124 730 121
Померли

3 113 284

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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