Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 27 квітня: в Україні виявлений 2 038 248 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​7 915 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 239 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 292 051​ результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 27 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 038 248 Одужали 1 596 829 Померли 42 950

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 134 Волинська область 239 Дніпропетровська область 444 Донецька область 588 Житомирська область 75 Закарпатська область 102 Запорізька область 552 Івано-Франківська область 70 Кіровоградська область 178 Київ 869 Київська область 390 Львівська область 353 Луганська область 251 Миколаївська область 314 Одеська область 580 Полтавська область 651 Рівненська область 452 Сумська область 155 Тернопільська область 201 Харківська область 445 Херсонська область 27 Хмельницька область 195 Чернівецька область 108 Черкаська область 465 Чернігівська область 77

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-04-2021:

Захворіли 147 826 748 Одужали 124 730 121 Померли 3 113 284 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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