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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 27 грудня: в Україні виявлено 1 025 989 ​випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​​​6 113 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 24 978 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 472 989 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 025 989
Одужали 658 538
Померли 17 774

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (107 204) та у Одеській області (68 962). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 21 960

Волинська область

 32 429

Дніпропетровська область

 56 893

Донецька область

 34 929

Житомирська область

 38 494

Закарпатська область

 27 828

Запорізька область

 51 703

Івано-Франківська область

 42 828

Кіровоградська область

 8 225

Київ

 107 204

Київська область

 57 331

Львівська область

 59 798

Луганська область

 9 982

Миколаївська область

 29 531

Одеська область

 68 962

Полтавська область

 34 600

Рівненська область

 40 295

Сумська область

 40 047

Тернопільська область

 33 452

Харківська область

 67 868

Херсонська область

 17 067

Хмельницька область

 38 378

Чернівецька область

 39 422

Черкаська область

 37 617

Чернігівська область

 29 146

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-12-2020:

Захворіли

80 731 992
Одужали

59 924 993
Померли

1 764 913

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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