Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 27 грудня: в Україні виявлено 1 025 989 ​випадків коронавірусу.

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​​​​6 113 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 24 978 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 472 989 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 27 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 472 989 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 025 989 Одужали 658 538 Померли 17 774

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (107 204) та у Одеській області (68 962). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 21 960 Волинська область 32 429 Дніпропетровська область 56 893 Донецька область 34 929 Житомирська область 38 494 Закарпатська область 27 828 Запорізька область 51 703 Івано-Франківська область 42 828 Кіровоградська область 8 225 Київ 107 204 Київська область 57 331 Львівська область 59 798 Луганська область 9 982 Миколаївська область 29 531 Одеська область 68 962 Полтавська область 34 600 Рівненська область 40 295 Сумська область 40 047 Тернопільська область 33 452 Харківська область 67 868 Херсонська область 17 067 Хмельницька область 38 378 Чернівецька область 39 422 Черкаська область 37 617 Чернігівська область 29 146

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-12-2020:

Захворіли 80 731 992 Одужали 59 924 993 Померли 1 764 913 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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