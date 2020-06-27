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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / iz

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 27 червня: в Україні виявлено 42 065 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 948 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 79 847 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 42 065
Одужали 18 701
Померли 1110

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4866) та у Львівській області (5004). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 811

Волинська область

 2 161

Дніпропетровська область

 1 087

Донецька область

 415

Житомирська область

 1 371

Закарпатська область

 2 640

Запорізька область

 565

Івано-Франківська область

 2 253

Кіровоградська область

 642

Київ

 4 866

Київська область

 2 469

Львівська область

 5 004

Луганська область

 76

Миколаївська область

 392

Одеська область

 1 567

Полтавська область

 293

Рівненська область

 2 963

Сумська область

 309

Тернопільська область

 1 876

Харківська область

 2 046

Херсонська область

 191

Хмельницька область

 777

Чернівецька область

 4 631

Черкаська область

 635

Чернігівська область

 519

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-06-2020:

Захворіли 9 764 997
Одужали 4 917 328
Померли 492 807

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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