Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 червня

Новини про коронавірус в Україні / iz

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 27 червня: в Україні виявлено 42 065 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 948 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 79 847 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 42 065 Одужали 18 701 Померли 1110

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4866) та у Львівській області (5004). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 811 Волинська область 2 161 Дніпропетровська область 1 087 Донецька область 415 Житомирська область 1 371 Закарпатська область 2 640 Запорізька область 565 Івано-Франківська область 2 253 Кіровоградська область 642 Київ 4 866 Київська область 2 469 Львівська область 5 004 Луганська область 76 Миколаївська область 392 Одеська область 1 567 Полтавська область 293 Рівненська область 2 963 Сумська область 309 Тернопільська область 1 876 Харківська область 2 046 Херсонська область 191 Хмельницька область 777 Чернівецька область 4 631 Черкаська область 635 Чернігівська область 519

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-06-2020:

Захворіли 9 764 997 Одужали 4 917 328 Померли 492 807 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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