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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 червня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 27 червня: в Україні виявлено 42 065 випадків коронавірусу.
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За попередню добу було зафіксовано 948 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 27 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 79 847 такі повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|42 065
|Одужали
|18 701
|Померли
|1110
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4866) та у Львівській області (5004). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|1 811
|
Волинська область
|2 161
|
Дніпропетровська область
|1 087
|
Донецька область
|415
|
Житомирська область
|1 371
|
Закарпатська область
|2 640
|
Запорізька область
|565
|
Івано-Франківська область
|2 253
|
Кіровоградська область
|642
|
Київ
|4 866
|
Київська область
|2 469
|
Львівська область
|5 004
|
Луганська область
|76
|
Миколаївська область
|392
|
Одеська область
|1 567
|
Полтавська область
|293
|
Рівненська область
|2 963
|
Сумська область
|309
|
Тернопільська область
|1 876
|
Харківська область
|2 046
|
Херсонська область
|191
|
Хмельницька область
|777
|
Чернівецька область
|4 631
|
Черкаська область
|635
|
Чернігівська область
|519
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-06-2020:
|Захворіли
|9 764 997
|Одужали
|4 917 328
|Померли
|492 807
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
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