Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня

  • 214
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 26 жовтня: в Україні виявлено 348 924​ випадки коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 5 426 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 162 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 420 441 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня - фото 431989

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 348 924​
Одужали 142 537​
Померли 6 464​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (34 362) та у Харківській області (33 250). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 9 401

Волинська область

 12 403

Дніпропетровська область

 13 144

Донецька область

 8 701

Житомирська область

 12 533

Закарпатська область

 13 144

Запорізька область

 8 132

Івано-Франківська область

 18 590

Кіровоградська область

 2 114

Київ

 34 362

Київська область

 14 845

Львівська область

 27 608

Луганська область

 3 233

Миколаївська область

 7 069

Одеська область

 22 179

Полтавська область

 8 056

Рівненська область

 17 730

Сумська область

 10 605

Тернопільська область

 19 261

Харківська область

 33 250

Херсонська область

 3 236

Хмельницька область

 13 482

Чернівецька область

 19 728

Черкаська область

 8 147

Чернігівська область

 7 971

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-10-2020:

Захворіли 49 952 534
Одужали 31 674 764
Померли 1 154 964

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 111
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 75343
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 833
Загрузка...
Новини