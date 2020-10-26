Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 26 жовтня: в Україні виявлено 348 924​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 426 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 162 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 420 441 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 348 924​ Одужали 142 537​ Померли 6 464​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (34 362) та у Харківській області (33 250). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 9 401 Волинська область 12 403 Дніпропетровська область 13 144 Донецька область 8 701 Житомирська область 12 533 Закарпатська область 13 144 Запорізька область 8 132 Івано-Франківська область 18 590 Кіровоградська область 2 114 Київ 34 362 Київська область 14 845 Львівська область 27 608 Луганська область 3 233 Миколаївська область 7 069 Одеська область 22 179 Полтавська область 8 056 Рівненська область 17 730 Сумська область 10 605 Тернопільська область 19 261 Харківська область 33 250 Херсонська область 3 236 Хмельницька область 13 482 Чернівецька область 19 728 Черкаська область 8 147 Чернігівська область 7 971

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-10-2020:

Захворіли 49 952 534 Одужали 31 674 764 Померли 1 154 964 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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