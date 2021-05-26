Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 26 травня: в Україні виявлено 2 189 858 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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3 395 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 71 988 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 076 621 результат тестування на COVID-19. ​​ ​​ ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 26 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 189 858 Одужали 1 990 051 Померли 49 893

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 97 Волинська область 64 Дніпропетровська область 277 Донецька область 149 Житомирська область 54 Закарпатська область 83 Запорізька область 219 Івано-Франківська область 54 Кіровоградська область 73 Київ 385 Київська область 208 Львівська область 172 Луганська область 68 Миколаївська область 172 Одеська область 81 Полтавська область 61 Рівненська область 185 Сумська область 93 Тернопільська область 68 Харківська область 328 Херсонська область 176 Хмельницька область 93 Чернівецька область 54 Черкаська область 105 Чернігівська область 94

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-05-2021:

Захворіли 168 532 575 Одужали 150 068 917 Померли 3 499 942 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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