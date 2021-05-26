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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 26 травня: в Україні виявлено 2 189 858 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​3 395 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 71 988 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 076 621 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 189 858
Одужали 1 990 051
Померли 49 893

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 97

Волинська область

 64

Дніпропетровська область

 277

Донецька область

 149

Житомирська область

 54

Закарпатська область

 83

Запорізька область

 219

Івано-Франківська область

 54

Кіровоградська область

 73

Київ

 385

Київська область

 208

Львівська область

 172

Луганська область

 68

Миколаївська область

 172

Одеська область

 81

Полтавська область

 61

Рівненська область

 185

Сумська область

 93

Тернопільська область

 68

Харківська область

 328

Херсонська область

 176

Хмельницька область

 93

Чернівецька область

 54

Черкаська область

 105

Чернігівська область

 94

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-05-2021:

Захворіли 168 532 575
Одужали

150 068 917
Померли

3 499 942

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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