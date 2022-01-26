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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 26 січня: в Україні за останню добу виявлено 24 321 новий випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 24 321 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 26 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 110 121 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 661 202 тестування на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
3 913 809
|
Одужали
|3 596 715
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15221 306
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 516 864
|
Вакцинувались бустерною дозою
|246 896
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|14 237
|
Померли
|
99 584
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
1 297
|
Волинська область
|
530
|
Дніпропетровська область
|
804
|
Донецька область
|
1 018
|
Житомирська область
|
932
|
Закарпатська область
|
734
|
Запорізька область
|
467
|
Івано-Франківська область
|
1 972
|
Кіровоградська область
|
121
|
Київ
|
1 919
|
Київська область
|
872
|
Львівська область
|
1 886
|
Луганська область
|
478
|
Миколаївська область
|
440
|
Одеська область
|
1 319
|
Полтавська область
|
831
|
Рівненська область
|
1 110
|
Сумська область
|
1 209
|
Тернопільська область
|
890
|
Харківська область
|
1 506
|
Херсонська область
|
508
|
Хмельницька область
|
1 471
|
Черкаська область
|
680
|
Чернівецька область
|
1 060
|
Чернігівська область
|
257
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-01-2022:
|Захворіли
|359 480 614
|Одужали
|
284 850 160
|Померли
|5 635 015
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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