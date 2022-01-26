Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 26 січня: в Україні за останню добу виявлено 24 321 новий випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​24 321 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 26 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 110 121​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 661 202 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 913 809 Одужали 3 596 715 Вакцинувалися 1-ою дозою 15221 306 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 516 864 Вакцинувались бустерною дозою 246 896 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 14 237 Померли 99 584

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 297 Волинська область 530 Дніпропетровська область 804 Донецька область 1 018 Житомирська область 932 Закарпатська область 734 Запорізька область 467 Івано-Франківська область 1 972 Кіровоградська область 121 Київ 1 919 Київська область 872 Львівська область 1 886 Луганська область 478 Миколаївська область 440 Одеська область 1 319 Полтавська область 831 Рівненська область 1 110 Сумська область 1 209 Тернопільська область 890 Харківська область 1 506 Херсонська область 508 Хмельницька область 1 471 Черкаська область 680 Чернівецька область 1 060 Чернігівська область 257

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-01-2022:

Захворіли 359 480 614 Одужали 284 850 160 Померли 5 635 015

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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