Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня

  • 121
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabayKelly Sikkema on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 26 січня: в Україні за останню добу виявлено 24 321 новий випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано ​​24 321 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 26 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 110 121​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 661 202 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 913 809

Одужали

 3 596 715

Вакцинувалися 1-ою дозою

15221 306

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 516 864

Вакцинувались бустерною дозою

 246 896
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 14 237

Померли

99 584

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 297

Волинська область

530

Дніпропетровська область

804

Донецька область

1 018

Житомирська область

932

Закарпатська область

734

Запорізька область

467

Івано-Франківська область

1 972

Кіровоградська область

121

Київ

1 919

Київська область

872

Львівська область

1 886

Луганська область

478

Миколаївська область

440

Одеська область

1 319

Полтавська область

831

Рівненська область

1 110

Сумська область

1 209

Тернопільська область

890

Харківська область

1 506

Херсонська область

508

Хмельницька область

1 471

Черкаська область

680

Чернівецька область

1 060

Чернігівська область

257

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-01-2022:

Захворіли 359 480 614
Одужали

284 850 160
Померли 5 635 015

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня - фото 469677

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

пропозиції партнерів
Новини