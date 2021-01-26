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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 26 січня: в Україні виявлено 1 197 107 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​2 779​​​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 32 030 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 125 257​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 197 107
Одужали 965 835​
Померли 22 057

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 53

Волинська область

 93

Дніпропетровська область

 108

Донецька область

 46

Житомирська область

 20

Закарпатська область

 103

Запорізька область

 276

Івано-Франківська область

 255

Кіровоградська область

 17

Київ

 375

Київська область

 78

Львівська область

 167

Луганська область

 56

Миколаївська область

 30

Одеська область

 211

Полтавська область

 100

Рівненська область

 81

Сумська область

 37

Тернопільська область

 95

Харківська область

 207

Херсонська область

 37

Хмельницька область

 15

Чернівецька область

 192

Черкаська область

 122

Чернігівська область

 5

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-01-2021:

Захворіли

99 680 946​
Одужали

55 036 515​
Померли

2 139 000​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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