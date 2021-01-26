Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня

Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 26 січня: в Україні виявлено 1 197 107 випадків коронавірусу.

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2 779​​​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 32 030 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 125 257​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 26 січня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 197 107 Одужали 965 835​ Померли 22 057

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 53 Волинська область 93 Дніпропетровська область 108 Донецька область 46 Житомирська область 20 Закарпатська область 103 Запорізька область 276 Івано-Франківська область 255 Кіровоградська область 17 Київ 375 Київська область 78 Львівська область 167 Луганська область 56 Миколаївська область 30 Одеська область 211 Полтавська область 100 Рівненська область 81 Сумська область 37 Тернопільська область 95 Харківська область 207 Херсонська область 37 Хмельницька область 15 Чернівецька область 192 Черкаська область 122 Чернігівська область 5

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-01-2021:

Захворіли 99 680 946​ Одужали 55 036 515​ Померли 2 139 000​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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