Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 26 лютого: в Україні виявлено 1 333 844​​​ випадки коронавірусу.

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​​​​​​​​8 003 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 26 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 78 264 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 845 974 результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 26 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 333 844 Одужали 1 163 555 Померли 25 742

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 738 Волинська область 219 Дніпропетровська область 421 Донецька область 136 Житомирська область 455 Закарпатська область 515 Запорізька область 120 Івано-Франківська область 857 Кіровоградська область 43 Київ 748 Київська область 548 Львівська область 474 Луганська область 31 Миколаївська область 150 Одеська область 319 Полтавська область 111 Рівненська область 133 Сумська область 160 Тернопільська область 305 Харківська область 331 Херсонська область 32 Хмельницька область 262 Чернівецька область 638 Черкаська область 127 Чернігівська область 130

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-02-2021:

Захворіли 112 962 891 Одужали 88 254 092 Померли 2 506 374 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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