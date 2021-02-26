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Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 26 лютого: в Україні виявлено 1 333 844​​​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​8 003 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 26 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 78 264 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 845 974 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 333 844
Одужали 1 163 555
Померли 25 742

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 738

Волинська область

 219

Дніпропетровська область

 421

Донецька область

 136

Житомирська область

 455

Закарпатська область

 515

Запорізька область

 120

Івано-Франківська область

 857

Кіровоградська область

 43

Київ

 748

Київська область

 548

Львівська область

 474

Луганська область

 31

Миколаївська область

 150

Одеська область

 319

Полтавська область

 111

Рівненська область

 133

Сумська область

 160

Тернопільська область

 305

Харківська область

 331

Херсонська область

 32

Хмельницька область

 262

Чернівецька область

 638

Черкаська область

 127

Чернігівська область

 130

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-02-2021:

Захворіли

112 962 891
Одужали

88 254 092
Померли

2 506 374

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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