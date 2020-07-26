Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі 26 липня: в Україні виявлено 64 849 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 920 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 986 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 115 883 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 64 849 Одужали 35 807 Померли 1 605

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 620) та у Львівській області (8 832). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 549 Волинська область 3 560 Дніпропетровська область 1 329 Донецька область 850 Житомирська область 1 709 Закарпатська область 4 841 Запорізька область 734 Івано-Франківська область 4 025 Кіровоградська область 693 Київ 7 620 Київська область 3 503 Львівська область 8 832 Луганська область 120 Миколаївська область 546 Одеська область 2 907 Полтавська область 394 Рівненська область 5 623 Сумська область 430 Тернопільська область 2 725 Харківська область 3 381 Херсонська область 219 Хмельницька область 1 059 Чернівецька область 5 592 Черкаська область 897 Чернігівська область 711

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-07-2020:

Захворіли 16 205 467 Одужали 9 914 060 Померли 648 476 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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