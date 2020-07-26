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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі 26 липня: в Україні виявлено 64 849 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 920 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 986 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 115 883 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня - фото 417517

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 64 849
Одужали 35 807
Померли 1 605

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 620) та у Львівській області (8 832). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 549

Волинська область

 3 560

Дніпропетровська область

 1 329

Донецька область

 850

Житомирська область

 1 709

Закарпатська область

 4 841

Запорізька область

 734

Івано-Франківська область

 4 025

Кіровоградська область

 693

Київ

 7 620

Київська область

 3 503

Львівська область

 8 832

Луганська область

 120

Миколаївська область

 546

Одеська область

 2 907

Полтавська область

 394

Рівненська область

 5 623

Сумська область

 430

Тернопільська область

 2 725

Харківська область

 3 381

Херсонська область

 219

Хмельницька область

 1 059

Чернівецька область

 5 592

Черкаська область

 897

Чернігівська область

 711

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-07-2020:

Захворіли 16 205 467
Одужали 9 914 060
Померли 648 476

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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