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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 26 квітня: в Україні виявлений 2 030 333 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​5 062 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 26 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 25 248 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 256 290​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 030 333
Одужали 1 579 438
Померли 42 518

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 60

Волинська область

 198

Дніпропетровська область

 676

Донецька область

 265

Житомирська область

 192

Закарпатська область

 41

Запорізька область

 135

Івано-Франківська область

 44

Кіровоградська область

 203

Київ

 256

Київська область

 305

Львівська область

 311

Луганська область

 45

Миколаївська область

 375

Одеська область

 397

Полтавська область

 106

Рівненська область

 144

Сумська область

 182

Тернопільська область

 207

Харківська область

 313

Херсонська область

 80

Хмельницька область

 40

Чернівецька область

 96

Черкаська область

 277

Чернігівська область

 114

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-04-2021:

Захворіли

147 140 968
Одужали

124 730 121
Померли

3 113 284

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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