Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 26 квітня: в Україні виявлений 2 030 333 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​5 062 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 26 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 25 248 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 256 290​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 26 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 030 333 Одужали 1 579 438 Померли 42 518

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 60 Волинська область 198 Дніпропетровська область 676 Донецька область 265 Житомирська область 192 Закарпатська область 41 Запорізька область 135 Івано-Франківська область 44 Кіровоградська область 203 Київ 256 Київська область 305 Львівська область 311 Луганська область 45 Миколаївська область 375 Одеська область 397 Полтавська область 106 Рівненська область 144 Сумська область 182 Тернопільська область 207 Харківська область 313 Херсонська область 80 Хмельницька область 40 Чернівецька область 96 Черкаська область 277 Чернігівська область 114

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-04-2021:

Захворіли 147 140 968 Одужали 124 730 121 Померли 3 113 284 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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