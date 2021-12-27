Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 грудня 2021. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 27 грудня: в Україні за останню добу виявлено ​​1 864 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​1 864 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 27 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 25 616 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 678 842​​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 646 988 Одужали 3 432 739 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 583 759 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 393 627 Померли 94 971

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 54 Волинська область 91 Дніпропетровська область 55 Донецька область 119 Житомирська область 132 Закарпатська область 62 Запорізька область 59 Івано-Франківська область 67 Кіровоградська область 57 Київ 256 Київська область 131 Львівська область 56 Луганська область 1 Миколаївська область 42 Одеська область 83 Полтавська область 39 Рівненська область 50 Сумська область 38 Тернопільська область 91 Харківська область 64 Херсонська область 24 Хмельницька область 39 Черкаська область 135 Чернівецька область 47 Чернігівська область 72

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-12-2021:

Захворіли 279 848 495 Одужали 250 086 334 Померли 5 413 544

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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