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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 грудня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 26 грудня: в Україні виявлено 1 019 876 випадків коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 019 876
|Одужали
|651 917
|Померли
|17 702
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (106 486) та у Одеській області (68 447). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|21 858
|
Волинська область
|32 300
|
Дніпропетровська область
|56 356
|
Донецька область
|34 586
|
Житомирська область
|38 219
|
Закарпатська область
|27 754
|
Запорізька область
|51 250
|
Івано-Франківська область
|42 725
|
Кіровоградська область
|8 205
|
Київ
|106 486
|
Київська область
|56 942
|
Львівська область
|59 551
|
Луганська область
|9 906
|
Миколаївська область
|29 117
|
Одеська область
|68 447
|
Полтавська область
|34 341
|
Рівненська область
|40 195
|
Сумська область
|39 848
|
Тернопільська область
|33 328
|
Харківська область
|67 655
|
Херсонська область
|16 917
|
Хмельницька область
|38 333
|
Чернівецька область
|39 293
|
Черкаська область
|37 321
|
Чернігівська область
|28 943
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-12-2020:
|Захворіли
|
79 086 170
|Одужали
|
55 674 767
|Померли
|
1 738 168
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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