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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 грудня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 26 грудня: в Україні виявлено 1 019 876 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​7 709 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 31 482 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 453 446 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 019 876
Одужали 651 917
Померли 17 702

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (106 486) та у Одеській області (68 447). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 21 858

Волинська область

 32 300

Дніпропетровська область

 56 356

Донецька область

 34 586

Житомирська область

 38 219

Закарпатська область

 27 754

Запорізька область

 51 250

Івано-Франківська область

 42 725

Кіровоградська область

 8 205

Київ

 106 486

Київська область

 56 942

Львівська область

 59 551

Луганська область

 9 906

Миколаївська область

 29 117

Одеська область

 68 447

Полтавська область

 34 341

Рівненська область

 40 195

Сумська область

 39 848

Тернопільська область

 33 328

Харківська область

 67 655

Херсонська область

 16 917

Хмельницька область

 38 333

Чернівецька область

 39 293

Черкаська область

 37 321

Чернігівська область

 28 943

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-12-2020:

Захворіли

79 086 170
Одужали

55 674 767
Померли

1 738 168

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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