Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 грудня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 26 грудня: в Україні виявлено 1 019 876 випадків коронавірусу.

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​​7 709 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 31 482 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 453 446 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 26 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 453 446 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 019 876 Одужали 651 917 Померли 17 702

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (106 486) та у Одеській області (68 447). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 21 858 Волинська область 32 300 Дніпропетровська область 56 356 Донецька область 34 586 Житомирська область 38 219 Закарпатська область 27 754 Запорізька область 51 250 Івано-Франківська область 42 725 Кіровоградська область 8 205 Київ 106 486 Київська область 56 942 Львівська область 59 551 Луганська область 9 906 Миколаївська область 29 117 Одеська область 68 447 Полтавська область 34 341 Рівненська область 40 195 Сумська область 39 848 Тернопільська область 33 328 Харківська область 67 655 Херсонська область 16 917 Хмельницька область 38 333 Чернівецька область 39 293 Черкаська область 37 321 Чернігівська область 28 943

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-12-2020:

Захворіли 79 086 170 Одужали 55 674 767 Померли 1 738 168 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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