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Коронавірус Футбол

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 26 березня: в Україні виявлений 1 614 707​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​18 132 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 26 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 119 087 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 889 544 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 614 707
Одужали 1 290 158
Померли 31 461

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 848

Волинська область

 356

Дніпропетровська область

 1 358

Донецька область

 725

Житомирська область

 891

Закарпатська область

 429

Запорізька область

 519

Івано-Франківська область

 402

Кіровоградська область

 193

Київ

 1 164

Київська область

 1 139

Львівська область

 1 304

Луганська область

 131

Миколаївська область

 534

Одеська область

 1 545

Полтавська область

 669

Рівненська область

 554

Сумська область

 633

Тернопільська область

 627

Харківська область

 1 204

Херсонська область

 177

Хмельницька область

 1 040

Чернівецька область

 587

Черкаська область

 704

Чернігівська область

 399

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-03-2021:2

Захворіли

125 460 095
Одужали

71 058 888
Померли

2 753 933

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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