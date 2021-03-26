Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 26 березня: в Україні виявлений 1 614 707​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​18 132 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 26 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 119 087 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 889 544 результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 26 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 614 707 Одужали 1 290 158 Померли 31 461

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 848 Волинська область 356 Дніпропетровська область 1 358 Донецька область 725 Житомирська область 891 Закарпатська область 429 Запорізька область 519 Івано-Франківська область 402 Кіровоградська область 193 Київ 1 164 Київська область 1 139 Львівська область 1 304 Луганська область 131 Миколаївська область 534 Одеська область 1 545 Полтавська область 669 Рівненська область 554 Сумська область 633 Тернопільська область 627 Харківська область 1 204 Херсонська область 177 Хмельницька область 1 040 Чернівецька область 587 Черкаська область 704 Чернігівська область 399

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-03-2021:2

Захворіли 125 460 095 Одужали 71 058 888 Померли 2 753 933 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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